Развитие ЕАЭС приносит выгоду всем участникам Союза — Путин

Российский лидер выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза приносит выгоду каждому государству пятерки, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения.Другие заявления российского лидера:Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам ВЕЭС в Петербурге, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год.Среди других документов — решения об основных направлениях международной деятельности Союза на 2026 год и основных ориентирах макроэкономической политики стран-участниц Союза на период 2026-2027 годов.По итогам заседания также подписано решение о старте переговоров ЕАЭС и его государств-членов с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы объединения и республики. Кроме того, принято и решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, решение об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства, а также о Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС и о председательстве в органах объединения.Кроме того, лидеры Союза подписали:Результатом заседания стали и распоряжения:Приняты также решения о результатах осуществления внешнего аудита в органах союза и об отчете об исполнении бюджета в 2024 году, об утверждении размера пошлины, которую платят хозяйствующие субъекты при обращении в суд ЕАЭС и распоряжение о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 13.

