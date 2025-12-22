https://uz.sputniknews.ru/20251222/start-xii-mejdunarodnyy-konkurs-fotojurnalistiki-imeni-andreya-stenina-54384334.html

В Москве стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Sputnik Узбекистан

Помимо традиционных пяти номинаций, в которых могут участвовать авторы работ в возрасте от 18 до 33 лет, в этом году открыли новую номинацию для фотографов 34+

2025-12-22T17:00+0500

2025-12-22T17:00+0500

2025-12-22T17:23+0500

россия

москва

андрей стенин

конкурс

память

конкурс фотографий

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

общество

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54381952_0:71:3214:1879_1920x0_80_0_0_231400fe32ac52df8b8c62b2d1971101.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Москве дан старт приему работ на двенадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина.По традиции конкурс, посвященный памяти фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, начался в день его рождения — 22 декабря.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что конкурс проводится уже в 12 раз, и в этом году участников ждет сюрприз — новая номинация этого года "Энергия жизни".Номинации и условия участияФотоконкурс проводится по шести номинациям:В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории — одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии.Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов в возрасте от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.Свои заявки фотопрофессионалы могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тыс. рублей (свыше 18 млн 500 тыс. узбекских сумов) за первое, 100 тыс. рублей (более 14 млн 800 тыс. сумов) за второе и 75 тыс. рублей (свыше 11 млн 145 тыс. сумов) за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса – Гран-при получит 700 тыс. рублей (более 104 млн. сумов).Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре–ноябре 2026 года.Звездное жюри и победители прошлых летВ разные годы в жюри входили известные фотографы: Владимир Вяткин (Россия), Габриэль Чеккони (Италия), Сефа Караджан (Турция) и Хуан Каньете (Аргентина) и другие.Среди лауреатов конкурса — фотографы мирового уровня: Елена Аносова (Россия) с серией о женщинах в тюрьмах, Данило Гарсия Ди Мео (Италия) с историей парализованной девушки "Летиция: история невидимой жизни", Алехандро Мартинес Велес (Испания) с репортажем о мигрантах в Белграде. В 2025 Гран-при получила Екатерина Якель (Россия) за серию снимков "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, несмотря на травмы и ранения, продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).Международные информационные партнеры конкурса – Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN(Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

конкурс фотожурналистика андрей стенин старт москва номинации