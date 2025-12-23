В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в РУз
Макет будущей атомной электростанции (АЭС)
В фокусе внимания находится оценка воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Джизакской области стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.
Они проходят в культурном центре № 30 населенного пункта Богдон Фаришского района и посвящены оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.
В общественных слушаниях участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.
