Наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества — Путин

за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга;

именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи;

объем товарооборота России с участниками Содружества за десять месяцев текущего года составил почти $90 млрд;

расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере для обслуживания взаимных экономических операций. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%;

при участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад";

быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет государств СНГ;

важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией;

наши народы связывает глубокое переплетение традиций и культур, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы;