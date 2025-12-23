Наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества — Путин
11:05 23.12.2025 (обновлено: 12:27 23.12.2025)
Российский лидер выступил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Лидеры стран Содружества подвели основные итоги совместной работы в 2025 году и наметили приоритетные задачи на предстоящий год.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран", — сказал он.
Другие заявления главы РФ:
за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга;
именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи;
объем товарооборота России с участниками Содружества за десять месяцев текущего года составил почти $90 млрд;
расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере для обслуживания взаимных экономических операций. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%;
при участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад";
быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет государств СНГ;
важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией;
наши народы связывает глубокое переплетение традиций и культур, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы;
нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации. Делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне;
"В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма, содержащего оцифрованные копии ранее не публиковавшихся документов и фотографий", — сказал Путин.
важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам;
все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН;
наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран.