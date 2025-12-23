Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251223/putin-neformalnyy-sammit-sng-vystupleniye-54399092.html
Наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества — Путин
Наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества — Путин
Sputnik Узбекистан
Российский лидер выступил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Лидеры стран Содружества подвели основные итоги совместной работы в 2025 году и наметили приоритетные задачи на предстоящий год
2025-12-23T11:05+0500
2025-12-23T12:27+0500
политика
общество
снг
президент рф
владимир путин
саммит
россия
санкт-петербург
выступление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54301076_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_37e9bdd7f3cdd4344e04414f1bb1c4e9.jpg
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.Другие заявления главы РФ:
https://uz.sputniknews.ru/20251222/54388992.html
россия
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54301076_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_0d61dfb32dbe8163b3b1243254227d73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин саммит снг санкт-петербург
владимир путин саммит снг санкт-петербург

Наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества — Путин

11:05 23.12.2025 (обновлено: 12:27 23.12.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2025
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Российский лидер выступил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Лидеры стран Содружества подвели основные итоги совместной работы в 2025 году и наметили приоритетные задачи на предстоящий год.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран", — сказал он.
Другие заявления главы РФ:
за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга;
именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи;
объем товарооборота России с участниками Содружества за десять месяцев текущего года составил почти $90 млрд;
расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере для обслуживания взаимных экономических операций. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%;
при участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад";
быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет государств СНГ;
важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией;
наши народы связывает глубокое переплетение традиций и культур, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы;
нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации. Делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне;

"В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма, содержащего оцифрованные копии ранее не публиковавшихся документов и фотографий", — сказал Путин.

важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам;
все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН;
наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран.
Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
Вчера, 17:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0