Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ
Мероприятие проходит в Душанбе. В программе — лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников, круглый стол по вопросам современной органической химии
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МФГС.Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе. Слушатели Школы делятся результатами своих научных проектов, обмениваются идеями и контактами, знакомятся с последними достижениями в области химии, а также с образовательными программами Института химии им. В. И. Никитина НАН Таджикистана.Особое внимание уделяют новым синтетическим методам, свежим концептуальным подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением органических соединений.Организатор — Национальная академия наук Таджикистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
13:05 23.12.2025 (обновлено: 13:07 23.12.2025)
Мероприятие проходит в Душанбе. В программе — лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников, круглый стол по вопросам современной органической химии.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ. Об этом сообщает
пресс-служба МФГС.
Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе.
"В работе Школа химиков государств-участников СНГ принимают участие ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Участников ждет обширная программа, куда войдут лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников Школы, круглый стол по вопросам современной органической химии и т. д", — говорится в сообщении.
Слушатели Школы делятся результатами своих научных проектов, обмениваются идеями и контактами, знакомятся с последними достижениями в области химии, а также с образовательными программами Института химии им. В. И. Никитина НАН Таджикистана.
Особое внимание уделяют новым синтетическим методам, свежим концептуальным подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением органических соединений.
Организатор — Национальная академия наук Таджикистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).