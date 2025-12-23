https://uz.sputniknews.ru/20251223/uchenyye-uzbekistan-shkola-ximiki-sng-54402226.html

Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ

Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ

Sputnik Узбекистан

Мероприятие проходит в Душанбе. В программе — лекции ведущих специалистов, презентации и доклады участников, круглый стол по вопросам современной органической химии

2025-12-23T13:05+0500

2025-12-23T13:05+0500

2025-12-23T13:07+0500

ученые

узбекистан

школа

химия

снг

таджикистан

наука

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/17/54402334_0:24:801:474_1920x0_80_0_0_f567d16a9c6276e29c32a0f68c71297b.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.Ученые Узбекистана стали слушателями Школы химиков государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МФГС.Мероприятие проходит в столице Таджикистана Душанбе. Слушатели Школы делятся результатами своих научных проектов, обмениваются идеями и контактами, знакомятся с последними достижениями в области химии, а также с образовательными программами Института химии им. В. И. Никитина НАН Таджикистана.Особое внимание уделяют новым синтетическим методам, свежим концептуальным подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением органических соединений.Организатор — Национальная академия наук Таджикистана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ученые, узбекистан, школа, химия, снг, таджикистан, наука, сотрудничество