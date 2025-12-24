https://uz.sputniknews.ru/20251224/akramjon-nematov-tsa-vse-chasche-vystupaet-kak-prostranstvo-vozmojnostey-54427993.html

Акрамжон Неъматов: ЦА все чаще выступает как пространство возможностей

Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз (ИСМИ) рассказал о процессах, наблюдаемых сегодня в Центральной Азии и роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Центральная Азия перестает быть "пространством проблем" и все чаще выступает как пространство возможностей, отметил первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов в интервью Sputnik.Речь шла о процессах, наблюдаемых сегодня в Центральной Азии, и роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.Неъматов отметил, что за последние годы регион пережил заметные и во многом переломные изменения, носящие системный и устойчивый характер. Он фактически сменил траекторию развития: на смену фрагментарным контактам и ситуативной реакции на кризисы пришла осознанная модель регулярного диалога, координации усилий и совместной ответственности за общее будущее.Сегодня наиболее чувствительные вопросы — от приграничных тем и водно-энергетической повестки до транспортной связности и экономической кооперации — решают за столом переговоров, на основе компромисса и взаимного учета интересов. Это стало прочным фундаментом региональной стабильности.Политическая воля и инициативность лидера Узбекистана стали отправной точкой для перезапуска регионального взаимодействия. Подход Ташкента основан на прагматизме, уважении суверенитета всех государств и понимании общей ответственности за стабильное и устойчивое развитие. Это готовность не только участвовать в диалоге, но и брать на себя инициативу в поиске взаимоприемлемых решений.По словам Акрамжона Неъматова, инициированные Узбекистаном консультативные встречи глав государств Центральной Азии стали не просто новым дипломатическим форматом, а ключевым элементом происходящих трансформаций. По сути, они заложили основы новой политической культуры — культуры диалога, компромисса и прагматизма, позволив перевести накопленные за десятилетия противоречия в плоскость конкретных договоренностей.Сегодня в Центральной Азии урегулированы многие территориальные вопросы, страны открывают новые пограничные пункты, налаживают сотрудничество в водно-энергетической сфере, расширяют транспортное сообщение, создают условия для активных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов. Регион ускоренно интегрируется в мировую экономику и укрепляет свою международную субъектность.Также он рассказал о значении Договора о точке стыка границ и декларации о вечной дружбе между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, о том, какую роль в этом сыграла региональная политика президента Узбекистана.По его словам, что для Центральной Азии это шаг, символизирующий завершение целой эпохи неопределенности и одновременно отражающий устойчивый региональный тренд на консолидацию и поиск взаимовыгодных решений. Особенно важное значение он имеет для стратегически чувствительной Ферганской долины.Неъматов напомнил, как Шавкат Мирзиёев ранее отметил, что "окончательное урегулирование пограничных вопросов — одно из важнейших достижений нового этапа регионального взаимодействия. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества. Подписание в марте 2025 года Договора о стыке границ трех государств и Худжандской декларации о вечной дружбе по праву можно считать событием эпохального характера".Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе сыграла последовательная региональная политика лидера Узбекистана, основанная на принципе "ноль проблем с соседями", уважении суверенитета и поиске компромиссов, позволившая перевести диалог из декларативной плоскости в практическую и заложить устойчивые механизмы взаимодействия. Это укрепляет доверие, повышает предсказуемость и делает Центральную Азию значимым фактором безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве.Знаковым событием в этом контексте стал Ферганский форум мира, прошедший в октябре. Он наглядно продемонстрировал общее стремление стран региона к миру и согласию, отразив глубинные созидательные процессы, происходящие сегодня в ЦА.Кроме того, замдиректора ИСМИ поделился своим видением социально-экономического развития региона и перспектив Центральной Азии в мировой экономике.По его мнению, политическая консолидация в центральноазиатском регионе дала ощутимый экономический эффект. Экономика все более становится опорой регионального взаимодействия — своеобразным "каркасом интеграции", как неоднократно подчеркивал президент Узбекистана. Итоги последних лет подтверждают эффективность выбранной модели сотрудничества:Качественные изменения происходят и в структуре экономических связей. Развивается производственная кооперация, активнее вовлекается малый и средний бизнес, формируются региональные цепочки добавленной стоимости. Упрощение пограничных и торговых процедур снижает издержки и делает экономическое взаимодействие доступным для широкого круга предпринимателей.Особое значение имеет развитие транспортно-логистической связанности, отметил Неъматов. Объемы перевозок уже превышают 80 млн тонн в год и в перспективе могут вырасти почти вдвое. Это усиливает интеграцию ЦА в международные цепочки поставок и повышает ее привлекательность для внешних партнеров.Он указал также на ярко выраженное социальное измерение экономической интеграции. Расширение приграничных контактов, рост деловой активности и совместные проекты создают рабочие места, повышают доходы и улучшают качество жизни. Все больше жителей региона напрямую ощущают практическую отдачу от улучшения межгосударственных отношений.Отдельно замдиректора ИСМИ остановился на узбекско-российских отношениях и значении формата "Центральная Азия + Россия".Он отметил, что отношения между Узбекистаном и Россией сегодня развиваются как устойчивое стратегическое партнерство, основанное на прагматизме, взаимной выгоде и уважении интересов друг друга.Он добавил, что особую роль играет формат "Центральная Азия + Россия", действующий с 2019 года и выведенный на уровень саммитов глав государств в 2022-м.Экономические показатели говорят сами за себя:Первый заместитель директора ИСМИ также рассказал, как в республике оценивают присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого лидерам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.По его словам, в Узбекистане это воспринимают как международное признание глубоких и необратимых изменений, произошедших в ЦА. В решении жюри подчеркивается, что подписание 31 марта 2025 года в Худжанде Договора о точке стыка государственных границ и Худжандской декларации о вечной дружбе стало весомым вкладом в укрепление всеобщей безопасности и сотрудничества на основе международного права.Принципиально важно, что награду присудили одновременно лидерам трех государств. Это подчеркивает коллективный характер достигнутых договоренностей и общий выбор региона в пользу диалога и компромисса.Урегулирование пограничных вопросов в Ферганской долине стало наглядным примером того, как регион способен самостоятельно находить решения по самым чувствительным темам."В целом присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого воспринимается как символ того, что Центральная Азия все более уверенно утверждается в качестве важного фактора мира, безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве, а выбранный региональный курс получает позитивную и заслуженную международную оценку", — резюмировал Акрамжон Неъматов.

