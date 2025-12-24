CyberGuard CUP 2025: студенты в Ташкенте учатся отражать реальные кибератаки
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Студенческая молодежь со всей республики на два дня оказалась в условиях, максимально приближенных к реальным киберугрозам, и попробовала себя в роли защитников цифровой инфраструктуры.
В Университете Инха в Ташкенте состоялся хакатон по кибербезопасности CyberGuard CUP 2025. Соревнование прошло в формате Capture the Flag (CTF) и собрало 42 команды — более 200 студентов технических вузов из разных регионов страны. Участники решали практические кейсы, основанные на реальных угрозах и сценариях атак в цифровой среде.
Работа команд была выстроена через полностью автоматизированную CTF-платформу: система принимала флаги — выполненные задания и начисляла баллы в режиме реального времени. Жюри при этом выступало в роли модераторов и верификаторов результатов, обеспечивая прозрачность и объективность соревнования.
Ректор Университета Инха в Ташкенте Бобур Абдуллаев отметил, что подобные форматы обучения становятся ключевыми для подготовки специалистов нового поколения.
"CyberGuard CUP 2025 — это не просто соревнование, а среда, в которой формируются практические компетенции. Мы видим, как студенты учатся работать с реальными вызовами цифрового мира и принимать решения в условиях высокой ответственности. Для нас важно, чтобы выпускники были готовы к задачам, с которыми они столкнутся сразу после выхода в профессию. Такие инициативы укрепляют связь образования с индустрией и развивают цифровую экосистему страны", — подчеркнул он.
В университете отмечают, что подобные соревнования проводят с 2023 года, однако в этом году формат существенно расширили. Начальник отдела международных отношений и стратегического развития университета Инха Шахзода Джалолова рассказала, что организаторы сделали осознанный акцент на вовлечение новичков.
"Мы решили изменить подход и сфокусироваться именно на студентах, которые только начинают интересоваться кибербезопасностью. Сегодня дефицит кадров в этой сфере ощущается не только в Узбекистане, но и во всем мире. Наша задача — заинтересовать молодежь. В этом году хакатон стал масштабнее, и к нам приехали участники из разных регионов республики", — отметила она.
Во время выполнения заданий за работой команд следили менторы — бывшие участники подобных соревнований и практикующие специалисты по кибербезопасности. Они помогали разобраться в логике заданий и выстраивать стратегию решений. По словам наставников, даже студенты без серьезного бэкграунда за два дня показали заметный профессиональный рост и научились работать в условиях ограниченного времени и высокой нагрузки.
Сами участники отметили нестандартный характер заданий. Студент Бехруз Абдуллаев рассказал, что готовых ответов на вопросы не существовало.
"Задания действительно заставляли думать. Здесь нельзя было просто найти решение в интернете — приходилось разбираться на месте, изучать разные подходы и проверять гипотезы. Именно в этом, на мой взгляд, и ценность таких соревнований. Ты начинаешь понимать, как все работает в реальности", — поделился он.
По итогам CyberGuard CUP 2025 первое место заняла команда Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) — победители получили полное покрытие расходов на участие в образовательном киберлагере в Грузии. Второе место досталось команде Университета Инха с призом в 10 млн сумов, третье — команде университета "Новый Узбекистан", получившей 5 млн сумов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.