https://uz.sputniknews.ru/20251224/cyberguard-cup-2025-studenty-tashkent-54437702.html

CyberGuard CUP 2025: студенты в Ташкенте учатся отражать реальные кибератаки

CyberGuard CUP 2025: студенты в Ташкенте учатся отражать реальные кибератаки

Sputnik Узбекистан

Студенческая молодежь со всей республики на два дня оказалась в условиях, максимально приближенных к реальным киберугрозам, и попробовала себя в роли защитников цифровой инфраструктуры

2025-12-24T19:00+0500

2025-12-24T19:00+0500

2025-12-24T19:00+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

соревнования

студенты

информационные технологии

киберспорт

кибератака

университет инха

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54437388_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_fd1a7ab4af52f02db672ef369d294a0f.jpg

В Университете Инха в Ташкенте состоялся хакатон по кибербезопасности CyberGuard CUP 2025. Соревнование прошло в формате Capture the Flag (CTF) и собрало 42 команды — более 200 студентов технических вузов из разных регионов страны. Участники решали практические кейсы, основанные на реальных угрозах и сценариях атак в цифровой среде.Работа команд была выстроена через полностью автоматизированную CTF-платформу: система принимала флаги — выполненные задания и начисляла баллы в режиме реального времени. Жюри при этом выступало в роли модераторов и верификаторов результатов, обеспечивая прозрачность и объективность соревнования.Ректор Университета Инха в Ташкенте Бобур Абдуллаев отметил, что подобные форматы обучения становятся ключевыми для подготовки специалистов нового поколения.В университете отмечают, что подобные соревнования проводят с 2023 года, однако в этом году формат существенно расширили. Начальник отдела международных отношений и стратегического развития университета Инха Шахзода Джалолова рассказала, что организаторы сделали осознанный акцент на вовлечение новичков.Во время выполнения заданий за работой команд следили менторы — бывшие участники подобных соревнований и практикующие специалисты по кибербезопасности. Они помогали разобраться в логике заданий и выстраивать стратегию решений. По словам наставников, даже студенты без серьезного бэкграунда за два дня показали заметный профессиональный рост и научились работать в условиях ограниченного времени и высокой нагрузки.Сами участники отметили нестандартный характер заданий. Студент Бехруз Абдуллаев рассказал, что готовых ответов на вопросы не существовало.По итогам CyberGuard CUP 2025 первое место заняла команда Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) — победители получили полное покрытие расходов на участие в образовательном киберлагере в Грузии. Второе место досталось команде Университета Инха с призом в 10 млн сумов, третье — команде университета "Новый Узбекистан", получившей 5 млн сумов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

студенты ташкент кибератаки цифровая инфраструктура