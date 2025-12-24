https://uz.sputniknews.ru/20251224/ekspertnyy-brifing-sentralnaya-aziya-rossiya-54441628.html

Доверие, суверенитет и новые горизонты: итоги 2025 года для Центральной Азии и России

По мнению участников экспертного брифинга, наработанный опыт диалога, выстроенные каналы доверия и совместная работа в вопросах экономики, безопасности и технологий создают основу для поиска практических решений.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В столице Узбекистана прошел итоговый международный экспертный брифинг "Центральная Азия и Россия – 2025: итоги года и контуры будущего", сообщает корреспондент Sputnik. Мероприятие стало завершением цикла из восьми экспертных сессий, организованных Центром "Берлек-Единство" (Уфа), Центром исследовательских инициатив Ma’no (Ташкент) и сетевым изданием Восточный экспресс.Экспертная площадка объединила специалистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Отличительной чертой форума стал синтез опыта разных поколений: к диалогу пригласили, как признанных экспертов в области международных отношений, экономики и безопасности, так и молодых ученых, аспирантов и студентов в рамках программы "Школа молодых политологов".Доверие, как главный факторПо мнению руководителя сектора этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцента Артура Сулейманова, ключевым итогом 2025 года стал фактор доверия между странами региона.Эксперт привел яркий пример: после переговоров с США президент России Владимир Путин первым делом звонит лидерам стран, которым доверяет: президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.Экономическая динамика и энергетический суверенитетЭкономика была одной из ключевых тем обсуждений. Участники отметили рост доли неэнергетического сектора в рамках сотрудничества стран "евразийской пятерки".Особое внимание уделили вопросам энергодефицита и строительству АЭС при участии Росатома. Эксперты подчеркнули, что доверие к Росатому связано не только с технологической компетенцией, но и с комплексным подходом: подготовка кадров, учет национальных особенностей и долгосрочные инвестиционные проекты.Суверенитет и региональная идентичностьПонятие суверенитета в 2025 году прошло через процесс переосмысления, считают эксперты. Они обсудили экономический, технологический и общественный суверенитет, как ключевые составляющие национальной стратегии.Доктор политических наук и профессор ТашГИВ Назокат Касымова подчеркнула важность формирования региональной идентичности.Мягкая сила и цифровое будущееТакже участники брифинга обсудили вопросы мягкой силы и развития искусственного интеллекта. Эксперты отметили, что традиционное понимание мягкой силы трансформируется. Она уже не только о влиянии на массы, но и о сотрудничестве между государствами на уровне ценностей, технологий и образования.Речь шла и о практических инициативах: создании региональных мессенджеров, образовательных платформ и совместных проектов в области ИИ, данных и кибербезопасности.Кроме того, участники брифинга отметили роль молодых ученых и аспирантов. По мнению экспертов, они не только изучают региональные процессы, но и формируют проекты и инициативы, которые могут стать основой будущей политики и сотрудничества.Исторический контекст и взгляд в будущееОбсуждали также важность исторического понимания региона. Эксперты подчеркнули, что современные процессы невозможно рассматривать вне исторической перспективы, особенно учитывая трансформацию границ, государств и идеологий за последние сто лет.Итоги и прогноз на 2026 годПо итогам брифинга эксперты сошлись во мнении, что 2026 год будет непростым из-за роста как глобальных, так и региональных вызовов. При этом наработанный опыт диалога, выстроенные каналы доверия и совместная работа в вопросах экономики, безопасности и технологий создают основу для поиска практических решений. "Наша цель — перейти от анализа проблем к выработке конкретных рекомендаций по укреплению многостороннего сотрудничества", — подытожила Назокат Касымова.

