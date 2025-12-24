Доверие, суверенитет и новые горизонты: итоги 2025 года для Центральной Азии и России
17:50 24.12.2025 (обновлено: 18:14 24.12.2025)
Эксклюзив
По мнению участников экспертного брифинга, наработанный опыт диалога, выстроенные каналы доверия и совместная работа в вопросах экономики, безопасности и технологий создают основу для поиска практических решений.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В столице Узбекистана прошел итоговый международный экспертный брифинг "Центральная Азия и Россия – 2025: итоги года и контуры будущего", сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие стало завершением цикла из восьми экспертных сессий, организованных Центром "Берлек-Единство" (Уфа), Центром исследовательских инициатив Ma’no (Ташкент) и сетевым изданием Восточный экспресс.
Экспертная площадка объединила специалистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Отличительной чертой форума стал синтез опыта разных поколений: к диалогу пригласили, как признанных экспертов в области международных отношений, экономики и безопасности, так и молодых ученых, аспирантов и студентов в рамках программы "Школа молодых политологов".
🟠 Фактор доверия и надежности стал ключевым итогом 2025 года в отношениях России и Центральной Азии
🟠 Фактор доверия и надежности стал ключевым итогом 2025 года в отношениях России и Центральной Азии
Доверие, как главный фактор
По мнению руководителя сектора этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцента Артура Сулейманова, ключевым итогом 2025 года стал фактор доверия между странами региона.
"Если уж совсем кратко сказать про итоги этого года, то ключевым фактором я считаю доверие. Оно проявилось сильнее, чем ранее, особенно в отношениях России и Центральной Азии", — отметил он.
Эксперт привел яркий пример: после переговоров с США президент России Владимир Путин первым делом звонит лидерам стран, которым доверяет: президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
"Это показывает, что евразийская интеграция сегодня — не только внешнеполитический проект, но и социальная архитектура, объединяющая государства региона", — подчеркнул Сулейманов.
Экономическая динамика и энергетический суверенитет
Экономика была одной из ключевых тем обсуждений. Участники отметили рост доли неэнергетического сектора в рамках сотрудничества стран "евразийской пятерки".
"Диверсификация внешнеэкономических связей достигла 20 %. Это огромный шаг вперед, который демонстрирует, что сотрудничество выходит за рамки традиционной энергетики", — сказал Сулейманов.
Особое внимание уделили вопросам энергодефицита и строительству АЭС при участии Росатома. Эксперты подчеркнули, что доверие к Росатому связано не только с технологической компетенцией, но и с комплексным подходом: подготовка кадров, учет национальных особенностей и долгосрочные инвестиционные проекты.
"Россия предлагает экосистему решений, а не просто один проект. Именно это вызывает доверие стран Центральной Азии", — отметила эксперт ННО "Открытость и прозрачность" Нодира Зикриллаева.
Суверенитет и региональная идентичность
Понятие суверенитета в 2025 году прошло через процесс переосмысления, считают эксперты. Они обсудили экономический, технологический и общественный суверенитет, как ключевые составляющие национальной стратегии.
"Реальный суверенитет — это возможность вести внешнюю и внутреннюю политику без оглядки на внешние силы. Это касается и экономических решений, и участия в международных организациях", — пояснил Сулейманов.
Доктор политических наук и профессор ТашГИВ Назокат Касымова подчеркнула важность формирования региональной идентичности.
"Сейчас страны Центральной Азии все чаще формируют согласованную позицию по вопросам безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. Новое поколение экспертов становится драйвером этих изменений", — считает она.
Мягкая сила и цифровое будущее
Также участники брифинга обсудили вопросы мягкой силы и развития искусственного интеллекта. Эксперты отметили, что традиционное понимание мягкой силы трансформируется. Она уже не только о влиянии на массы, но и о сотрудничестве между государствами на уровне ценностей, технологий и образования.
"Мы должны создавать свои цифровые инструменты и платформы, которые будут служить интересам стран СНГ, а не быть объектами внешнего воздействия", — считает Зикриллаева.
Речь шла и о практических инициативах: создании региональных мессенджеров, образовательных платформ и совместных проектов в области ИИ, данных и кибербезопасности.
Кроме того, участники брифинга отметили роль молодых ученых и аспирантов. По мнению экспертов, они не только изучают региональные процессы, но и формируют проекты и инициативы, которые могут стать основой будущей политики и сотрудничества.
"Мы видим новое поколение со своим мнением, своим видением. Именно оно будет определять аналитику и политику в Центральной Азии в будущем", — подчеркнула Касымова.
Исторический контекст и взгляд в будущее
Обсуждали также важность исторического понимания региона. Эксперты подчеркнули, что современные процессы невозможно рассматривать вне исторической перспективы, особенно учитывая трансформацию границ, государств и идеологий за последние сто лет.
"Нам нужно показывать реальную картину прошлого, чтобы молодежь понимала ценность сотрудничества и сохранения традиций, а не воспринимала историю как набор негативных нарративов", — отметила Нодира Зикриллаева.
Итоги и прогноз на 2026 год
По итогам брифинга эксперты сошлись во мнении, что 2026 год будет непростым из-за роста как глобальных, так и региональных вызовов. При этом наработанный опыт диалога, выстроенные каналы доверия и совместная работа в вопросах экономики, безопасности и технологий создают основу для поиска практических решений.
"Наша цель — перейти от анализа проблем к выработке конкретных рекомендаций по укреплению многостороннего сотрудничества", — подытожила Назокат Касымова.