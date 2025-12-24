https://uz.sputniknews.ru/20251224/mirziyoyev-aliyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-54434258.html
Мирзиёев поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу
Мирзиёев поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу
Лидеры Узбекистана и Азербайджана в телефонном разговоре рассмотрели вопросы реализации договоренностей на высшем уровне
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы РУз.Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Они с удовлетворением отметили плодотворные итоги совместной работы в текущем Году экономической кооперации, продолжающиеся плодотворные контакты и обмены на всех уровнях, динамичный рост объемов взаимного товарооборота, активную фазу проектов по 20 приоритетным направлениям на основе дорожной карты, насыщенную программу культурно-гуманитарного обмена.Главы Узбекистана и Азербайджана также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Мирзиёев поздравил с днем рождения азербайджанского коллегу
Лидеры Узбекистана и Азербайджана в телефонном разговоре рассмотрели вопросы реализации договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает
пресс-служба главы РУз.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Глава государства особо отметил историческую роль лидера Азербайджана в укреплении независимости, объединении страны, обеспечении ее устойчивого развития и повышении международного авторитета", — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Они с удовлетворением отметили плодотворные итоги совместной работы в текущем Году экономической кооперации, продолжающиеся плодотворные контакты и обмены на всех уровнях, динамичный рост объемов взаимного товарооборота, активную фазу проектов по 20 приоритетным направлениям на основе дорожной карты, насыщенную программу культурно-гуманитарного обмена.
Главы Узбекистана и Азербайджана также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.