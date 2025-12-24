Узбекистан
Президенты Узбекистана и США поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками
Президенты Узбекистана и США поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками
Глава РУз пригласил американского коллегу посетить республику с визитом в удобные сроки
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба главы государства. Собеседники подробно рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшие перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства. Они отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов: Отдельное внимание уделили вопросам международной и региональной повестки, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества, включая формат "С5+1". Стороны подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне, договорились о продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества. Шавкат Мирзиёев пригласил американского коллегу посетить республику с визитом в удобные сроки.
Президенты Узбекистана и США поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.

"Состоялась телефонная беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Глава Узбекистана поздравил Президента США с наступающими новогодними праздниками, пожелав дружественному народу Америки мира, благополучия и процветания. В свою очередь Дональд Трамп передал лидеру и народу Узбекистана искренние приветствия и теплые поздравления от своего имени и от имени народа США, пожелав счастья, успехов и новых достижений в новом году", — говорится в сообщении.

Собеседники подробно рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшие перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства.
Они отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов:
осуществляется практическая реализация совместных проектов на десятки миллиардов долларов в области гражданской авиации, автопрома, горной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химии, ИКТ и других сферах;
для эффективного продвижения действующих и разработки новых проектов и программ создали Американо-Узбекский деловой и инвестиционный совет;
ведется активная работа по учреждению совместного Инвестиционного фонда;
запущен новый механизм взаимодействия между регионами. Делегации трех областей Узбекистана уже посетили США для налаживания сотрудничества с американскими штатами.
Отдельное внимание уделили вопросам международной и региональной повестки, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества, включая формат "С5+1".
Стороны подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне, договорились о продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества.
"Глава Узбекистана дал высокую оценку достижениям Президента Дональда Трампа во внутренней и внешней политике в текущем году, особо подчеркнув его продуктивные усилия по решению острых международных кризисов и конфликтов", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев пригласил американского коллегу посетить республику с визитом в удобные сроки.
