В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов
В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов
Цель — содействие адаптации соотечественников к образовательной и социальной среде, развитие культурных и просветительских инициатив, а также укрепление дружественных и культурных связей между народами двух стран
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов, сообщает ИА "Дунё".
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik
. В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов, сообщает
ИА "Дунё".
"В столице Чехии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 33-й годовщине принятия Конституции Узбекистана. В рамках мероприятия было официально объявлено о создании Ассоциации узбекских студентов в Чехии", — говорится в сообщении.
Деятельность нового ННО, учрежденного при поддержке посольства Узбекистана, направлена на поддержку студентов и молодых соотечественников, обучающихся в вузах Чехии. Ассоциация будет содействовать их адаптации к образовательной и социальной среде, развитию культурных и просветительских инициатив, а также укреплению дружественных связей между народами двух стран.
Представители чешских высших учебных заведений поделились положительными впечатлениями об Узбекистане, отметили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования, выразили готовность поддерживать узбекских студентов и заинтересованность в реализации с посольством республики новых совместных проектов.