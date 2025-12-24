https://uz.sputniknews.ru/20251224/v-chexii-sozdali-assotsiatsiyu-uzbekskix-studentov-54433108.html

В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов

Цель — содействие адаптации соотечественников к образовательной и социальной среде, развитие культурных и просветительских инициатив, а также укрепление дружественных и культурных связей между народами двух стран

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Чехии создали Ассоциацию узбекских студентов, сообщает ИА "Дунё".Деятельность нового ННО, учрежденного при поддержке посольства Узбекистана, направлена на поддержку студентов и молодых соотечественников, обучающихся в вузах Чехии. Ассоциация будет содействовать их адаптации к образовательной и социальной среде, развитию культурных и просветительских инициатив, а также укреплению дружественных связей между народами двух стран.Представители чешских высших учебных заведений поделились положительными впечатлениями об Узбекистане, отметили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования, выразили готовность поддерживать узбекских студентов и заинтересованность в реализации с посольством республики новых совместных проектов.

