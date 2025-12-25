https://uz.sputniknews.ru/20251225/mirziyoyev-ukaz-deti-zaschita-nasiliye-54449028.html

Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию защиты детей от всех форм насилия — детали документа

Цель — формирование в обществе атмосферы нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей, надежная защита их прав, свобод и законных интересов.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим указом утвердил Стратегию защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы и программу первоочередных мер по ее реализации на ближайшие два года. Цель — формирование в обществе атмосферы нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей, надежная защита их прав, свобод и законных интересов. Узбекистан, присоединился к Боготскому призыву к действиям и Глобальному альянсу по прекращению насилия в отношении детей. В соответствии с указом, с 1 февраля 2026 года: С 1 сентября 2026 года: Соответствующие поправки внесут в законодательство сферы. Также упразднят Республиканские учебно-воспитательные учреждения для девочек и мальчиков. Работа с семьями С 1 марта 2026 года в центрах социальных услуг "Инсон" организуют службу для родителей (заменяющих их лиц) детей, нуждающихся в соцзащите, – "мехрли оила". Им будут оказывать бесплатные услуги семейной терапии для восстановления отношений с детьми. Образование Внедрение современных информационных технологий в процессы защиты детей от всех форм насилия С 1 апреля 2026 года в информационной системе "Единая национальная социальная защита" появится Единая электронная платформа, включающая данные по детям, нуждающимся в соцзащите, лицах, склонных к насилию, и наделенная функцией обмена такими данными. Повышение компетенций специалистов сферы С февраля 2026 года организуют краткосрочные курсы для дознавателей, следователей, прокуроров, судей, соцработников и адвокатов, ответственных за работу с детьми, пострадавшими от насилия.

