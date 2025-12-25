Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию защиты детей от всех форм насилия — детали документа
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим указом утвердил Стратегию защиты детей от всех форм насилия на 2026–2030 годы и программу первоочередных мер по ее реализации на ближайшие два года.
Цель — формирование в обществе атмосферы нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей, надежная защита их прав, свобод и законных интересов. Узбекистан, присоединился к Боготскому призыву к действиям и Глобальному альянсу по прекращению насилия в отношении детей.
В соответствии с указом, с 1 февраля 2026 года:
внедрят службу профессиональной приемной семьи для детей, изъятых из семей вследствие насилия, находящихся под риском совершения насилия в отношении них, а также находящихся в социально опасной среде;
приемные родители пройдут спецподготовку на основе социально-реабилитационных программ для обеспечения психологического благополучия таких детей;
детей, изъятых из семей вследствие насилия, нуждающихся в соцзащите, будут передавать в профессиональные приемные семьи на основании договора, заключенного между центрами социальных услуг "Инсон" и этими семьями;
на содержание каждого ребенка будут ежемесячно выделять средства в двукратном размере минимальной оплаты труда из средств Государственного фонда социальной защиты;
первоначально в Кашкадарьинской, Навоийской и Хорезмской областях, до конца 2026 года – в других регионах республики начнут работу компактные центры соцподдержки в системе Национального агентства социальной защиты для несовершеннолетних, нуждающихся в защите.
С 1 сентября 2026 года:
детям, пострадавшим от насилия, а также детям, ставшим его свидетелями, с момента их привлечения процессуальным действиям будут оказывать юридическую помощь за счет государства;
представители органов опеки и попечительства будут обязательно участвовать при проведении всех видов процессуальных действий на этапе досудебного производства и в процессе судебного разбирательства по фактам насилия в отношении детей, совершенного их законными представителями, либо другими родственниками;
для минимизации повторной травмы предварительные показания детей, пострадавших от насилия, будут в обязательном порядке фиксировать на видео;
введут административную ответственность для работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты населения за несообщение о выявленных случаях насилия в отношении детей,
Соответствующие поправки внесут в законодательство сферы.
Также упразднят Республиканские учебно-воспитательные учреждения для девочек и мальчиков.
Работа с семьями
С 1 марта 2026 года в центрах социальных услуг "Инсон" организуют службу для родителей (заменяющих их лиц) детей, нуждающихся в соцзащите, – "мехрли оила". Им будут оказывать бесплатные услуги семейной терапии для восстановления отношений с детьми.
Образование
детей, находящихся в социально опасном положении, по направлению будут принимать в образовательные организации на бесплатной основе, без испытаний и дополнительных экзаменов;
Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена перейдет в ведение Национального агентства социальной защиты и станет готовить кадры по направлениям инклюзивного образования, геронтологии, социальной работы, психологии и адаптивного спорта.
Внедрение современных информационных технологий в процессы защиты детей от всех форм насилия
С 1 апреля 2026 года в информационной системе "Единая национальная социальная защита" появится Единая электронная платформа, включающая данные по детям, нуждающимся в соцзащите, лицах, склонных к насилию, и наделенная функцией обмена такими данными.
Повышение компетенций специалистов сферы
С февраля 2026 года организуют краткосрочные курсы для дознавателей, следователей, прокуроров, судей, соцработников и адвокатов, ответственных за работу с детьми, пострадавшими от насилия.