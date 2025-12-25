https://uz.sputniknews.ru/20251225/u-komiteta-po-turizmu-uzbekistana-smenilsya-predsedatel-54454219.html
У Комитета по туризму Узбекистана сменился председатель
У Комитета по туризму Узбекистана сменился председатель
Соответствующее постановление о кадровых изменениях в системе управления сферой подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Абдулазиза Аккулова назначили председателем Комитета по туризму Узбекистана при Минэкологии. Соответствующее постановление подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев. На этом посту Аккулов сменил Умида Шадиева, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял Комитет по туризму с 27 июля 2023 года. Абдулазиз Аккулов родился в 1985 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет, где изучал управление в сфере международного туризма. Свою профессиональную деятельность в туристической отрасли начал в 2006 году, работая в структурах Госкомитета по развитию туризма. В конце 2018 года Аккулова назначили исполняющим обязанности руководителя комитета, затем — первым заместителем председателя комитета, а в апреле 2021 года — замминистра туризма и спорта. Позднее он стал Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах.
