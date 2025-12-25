https://uz.sputniknews.ru/20251225/v-kakoe-vremya-sleduet-ukladyvat-detey-v-novogodnyuyu-noch-54451082.html

Педиатр: в какое время следует укладывать детей в Новогоднюю ночь

Педиатр: в какое время следует укладывать детей в Новогоднюю ночь

Дошкольникам в Новый год нужно соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но лучше лечь до полуночи, а средние и старшие школьники могут встретить праздник в основные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра Светлану Борзакову.Врач также рекомендует обязательно следить за состоянием и поведением ребенка. Как только поймете, что он переутомлен, — отправить спать.По словам специалиста, переутомленного ребенка уложить гораздо сложнее, поэтому нужно заранее обговорить с ним, что все подарки и сюрпризы будут ждать его утром 1 января.Она также отметила, что ни для дошкольников, ни для школьников на следующий день лучше не планировать какие-то большие мероприятия или встречи большой компанией, чтобы нервная система могла восстановиться.

