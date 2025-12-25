https://uz.sputniknews.ru/20251225/v-kakoe-vremya-sleduet-ukladyvat-detey-v-novogodnyuyu-noch-54451082.html
Педиатр: в какое время следует укладывать детей в Новогоднюю ночь
По словам специалиста, ни для дошкольников, ни для школьников на следующий день лучше не планировать какие-то большие мероприятия или встречи большой компанией, чтобы их нервная система могла восстановиться
2025-12-25T22:04+0500
Дошкольникам в Новый год нужно соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но лучше лечь до полуночи, а средние и старшие школьники могут встретить праздник в основные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра Светлану Борзакову.Врач также рекомендует обязательно следить за состоянием и поведением ребенка. Как только поймете, что он переутомлен, — отправить спать.По словам специалиста, переутомленного ребенка уложить гораздо сложнее, поэтому нужно заранее обговорить с ним, что все подарки и сюрпризы будут ждать его утром 1 января.Она также отметила, что ни для дошкольников, ни для школьников на следующий день лучше не планировать какие-то большие мероприятия или встречи большой компанией, чтобы нервная система могла восстановиться.
Дошкольникам в Новый год нужно соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но лучше лечь до полуночи, а средние и старшие школьники могут встретить праздник в основные часы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-педиатра Светлану Борзакову.
"Конечно, детям тоже хочется встретить Новый год, но мы должны ориентироваться на возраст. Если это дошкольники, то лучше соблюдать режим (сна — прим. ред.), который был. Потому что иначе дети очень перевозбуждаются и устают. Если это младшие школьники, то мы можем немножко сдвинуть отход ко сну, немножко попозже ужин устроить, искусственные какие-то придуманные куранты (включить — прим. ред.) тоже, но не сильно сдвигать, чтобы переход в полночь не был. А вот уже средние школьники, старшие школьники, они могут встретить Новый год, но (надо — прим. ред.) немножко подольше поспать дать им", — сказала она.
Врач также рекомендует обязательно следить за состоянием и поведением ребенка. Как только поймете, что он переутомлен, — отправить спать.
По словам специалиста, переутомленного ребенка уложить гораздо сложнее, поэтому нужно заранее обговорить с ним, что все подарки и сюрпризы будут ждать его утром 1 января.
Она также отметила, что ни для дошкольников, ни для школьников на следующий день лучше не планировать какие-то большие мероприятия или встречи большой компанией, чтобы нервная система могла восстановиться.