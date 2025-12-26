Поставки российского газа в Центральную Азию в 2025 году выросли на 20%

https://uz.sputniknews.ru/20251226/postavki-rossiyskogo-gaza-v-tsentralnuyu-aziyu-v-2025-godu-vyrosli-na-20-54472204.html

Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, однако высокие темпы экономического развития в регионе требуют их все больше и больше.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2025 году "Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 20%. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.По его словам, компания продолжает развивать сотрудничество со странами Центральной Азии. Он подчеркнул, что компания продолжит увеличивать объемы поставки газа этим странам. Он отметил, что хотя Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше.Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия — Центр", которая начала работать в реверсном режиме.В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд кубометров природного газа, в 2024 году — 5,64 млрд кубометров. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году поставки российского газа в Узбекистан могут вырасти до 6 млрд кубометров.

