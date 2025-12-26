Поставки российского газа в Центральную Азию в 2025 году выросли на 20%
© Sputnik / СтрингерВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
Подписаться
Центральная Азия хоть и имеет свои собственные ресурсы, однако высокие темпы экономического развития в регионе требуют их все больше и больше.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2025 году "Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 20%. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.
По его словам, компания продолжает развивать сотрудничество со странами Центральной Азии.
"Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии. И на полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", — отметил глава Газпрома.
Он подчеркнул, что компания продолжит увеличивать объемы поставки газа этим странам.
"В нашей повестке сейчас — дальнейшее наращивание поставок в этом направлении. В частности, с казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", — сказал Миллер.
Он отметил, что хотя Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше.
"И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу — и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, — мы уже ведем в настоящее время", — подчеркнул Миллер.
Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия — Центр", которая начала работать в реверсном режиме.
В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд кубометров природного газа, в 2024 году — 5,64 млрд кубометров. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году поставки российского газа в Узбекистан могут вырасти до 6 млрд кубометров.