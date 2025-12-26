Узбекистан
Поставки российского газа в Центральную Азию в 2025 году выросли на 20%
Поставки российского газа в Центральную Азию в 2025 году выросли на 20%
Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, однако высокие темпы экономического развития в регионе требуют их все больше и больше.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572729_0:69:1356:831_1920x0_80_0_0_25cb8ac3ef68b8cd3ac26c44d26d90e2.jpg
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2025 году "Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 20%. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.По его словам, компания продолжает развивать сотрудничество со странами Центральной Азии. Он подчеркнул, что компания продолжит увеличивать объемы поставки газа этим странам. Он отметил, что хотя Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше.Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия — Центр", которая начала работать в реверсном режиме.В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд кубометров природного газа, в 2024 году — 5,64 млрд кубометров. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году поставки российского газа в Узбекистан могут вырасти до 6 млрд кубометров.
Поставки российского газа в Центральную Азию в 2025 году выросли на 20%

Центральная Азия хоть и имеет свои собственные ресурсы, однако высокие темпы экономического развития в регионе требуют их все больше и больше.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2025 году "Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 20%. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.
По его словам, компания продолжает развивать сотрудничество со странами Центральной Азии.
"Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии. И на полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", — отметил глава Газпрома.
Он подчеркнул, что компания продолжит увеличивать объемы поставки газа этим странам.

"В нашей повестке сейчас — дальнейшее наращивание поставок в этом направлении. В частности, с казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", — сказал Миллер.

Он отметил, что хотя Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше.

"И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу — и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, — мы уже ведем в настоящее время", — подчеркнул Миллер.

Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия — Центр", которая начала работать в реверсном режиме.
В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд кубометров природного газа, в 2024 году — 5,64 млрд кубометров. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году поставки российского газа в Узбекистан могут вырасти до 6 млрд кубометров.
0