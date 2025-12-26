https://uz.sputniknews.ru/20251226/prezident-obyavil-2026-god-v-uzbekistane-godom-razvitiya-maxalli-i-protsvetaniya-obschestva-54489093.html

Президент объявил 2026 год в Узбекистане "Годом развития махалли и процветания общества"

Шавкат Мирзиёев назвал махаллю основой демократических преобразований.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу страны, предложил объявить 2026 год "Годом развития махалли и процветания общества". Присутствующие полностью поддержали эту инициативу.Послание президента Узбекистана посвящено итогам работы за уходящий год и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем году.В начале своего выступления президент назвал махаллю основой демократических преобразований.Глава государства отметил, что сегодня в обществе существуют разные мнения и взгляды, что является первичным требование демократии. Однако независимо от национальности, языка и религии, есть одна великая идея, которая объединяет многомиллионный народ республики.Традиция давать каждому году название и определять приоритеты развития появилась в Узбекистане по инициативе первого президента Ислама Каримова в 1997 году. Уходящий год в стране был Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики.

