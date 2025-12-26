https://uz.sputniknews.ru/20251226/prezident-uzbekistana-podpisal-zakon-o-gosudarstvennom-byudjete-na-2026-god-54480600.html

Президент Узбекистана подписал закон о Государственном бюджете на 2026 год

В следующем году рост валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 6,6%, а инфляция ожидается на уровне 7%.

2025-12-26

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год". Закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением консолидированного бюджета Узбекистана на следующий год. Документ был одобрен Сенатом 18 декабря и вступит в силу с 1 января следующего года, сообщает министерство юстиции республики.В 2026 году рост валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 6,6%, в 2027-2028 годы — на 6,8% и 6,9% соответственно. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 7%, а в 2027 году — 5-6%.Темпы роста промышленности прогнозируются на уровне 6,4%, сельского хозяйства — 4,2%, сферы услуг — 14,5% и строительства — 10,2%.Объемы доходов консолидированного бюджета на 2026 год сформированы в размере 515,8 трлн сумов, а расходы — на уровне 567,7 трлн сумов. Предельный дефицит консолидированного бюджета установлен на уровне 3% от ВВП.В 2026 году расходы Государственного бюджета составят 402,6 трлн сумов, а доходы — 368,9 трлн сумов. Доходы государственных целевых фондов прогнозируются в размере 78,6 трлн сумов, расходы — 148,3 трлн сумов.Также документом установлен лимит на привлечение внешних заимствований от имени государства и под его гарантии на уровне $5 млрд. Из них $2,5 млрд направят на поддержку госбюджета, $2,5 млрд — на финансирование инвестиционных проектов.

