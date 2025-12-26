https://uz.sputniknews.ru/20251226/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zone-provedeniya-spetsoperatsii-54490736.html

Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне проведения спецоперации

Минобороны России сообщило о взятии группировкой войск "Восток" под контроль села Косовцево, расположенного на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.В Минобороны отметили, что занятие Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для наступательных действий в направлении населенного пункта Терноватое.По данным военного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

