Минобороны России сообщило о взятии группировкой войск "Восток" под контроль села Косовцево, расположенного на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.В Минобороны отметили, что занятие Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для наступательных действий в направлении населенного пункта Терноватое.По данным военного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
16:05 26.12.2025 (обновлено: 17:22 26.12.2025)
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что занятие Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для наступательных действий в направлении населенного пункта Терноватое.
"Занятие Косовцево позволило сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" в направлении населенного пункта Терноватое", — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.