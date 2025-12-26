https://uz.sputniknews.ru/20251226/za-devyat-let-my-proshli-bolshoy-put-razvitiya-prezident-obratilsya-k-narodu-s-poslaniem-54486565.html

За девять лет мы прошли большой путь развития — послание президента к народу

За девять лет мы прошли большой путь развития — послание президента к народу

Sputnik Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обратится с Посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана.

2025-12-26T14:05+0500

2025-12-26T14:05+0500

2025-12-26T14:31+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54480398_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_82ced09c4465b66d051ea4131810b838.jpg

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает с посланием к парламенту и согражданам. В мероприятии, которое проходит в Конгресс-центре в Ташкенте, участвуют члены правительства, парламентарии, хокимы, молодежь, спортсмены, бизнесмены, деятели культуры и зарубежные гости.В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние девять лет страна прошла большой путь реформ. Несмотря на сложную глобальную обстановку, экономические и геополитические вызовы, Узбекистан завершил очень непростой год с ощутимыми результатами.Он отметил, что уходящий год был очень сложным и прошел в непростых условиях, когда в мире происходят неожиданные изменения, растут экономические противоречия между государствами и угрозы безопасности.Однако в республике в нынешнем году благодаря труду и сплоченности узбекского народа, а также дружественной внешней политике, во всех сферах достигнуты большие успехи.Несмотря на сбои в глобальных производственных и транспортных логистических цепочках, а также рост стоимости сырья и финансовых ресурсов, экономика Узбекистана продолжает стабильно расти.При этом в принятой два года назад Стратегии "Узбекистан-2030" ставилась цель увеличить ВВП до $160 млрд к 2030 году. Президент заявил, что есть потенциал в течение пяти лет превысить показатель $240 млрд.Было отмечено, что в то время, когда в глобальной торговой системе изменились "правила игры", экспорт Узбекистана в 2025 году увеличился на 23% и достиг $33,4 млрд, а золотовалютные резервы впервые превысили $60 млрд.Объем привлеченных в экономику Узбекистана иностранных инвестиций достиг $43,1 млрд.Доля общих инвестиций в ВВП сейчас составляет 31,9%. Это cтанет основой для дальнейшего устойчивого роста экономики в ближайшие годы, выразил уверенность президент.2025 год стал годом больших перемен в плане улучшения инфраструктуры, служащей благополучию населения и развитию бизнеса, продолжил президент.В частности, благодаря кардинальным изменениям в энергетическом секторе, объем производства электроэнергии увеличился до 85 млрд киловатт-часов. В 2016 году эта цифра составила 60 млрд.В регионах проделана работа по улучшению водоснабжения — в этом году питьевая вода впервые поступила в 715 тысяч домохозяйств в 188 районов, улучшилось водоснабжение около 2,3 миллиона жителей. Вода для полива приусадебных участков впервые поступила в 470 тысяч домохозяйств в 867 "тяжелых" районах.В 2025 году в стране возвели 8,1 миллиона квадратных метров жилья, также население самостоятельно построило 19 миллионов кв. м жилья. Предприниматели построили 24 миллиона кв. м нежилых объектов.Президент отметил, что всего за девять лет было введено в эксплуатацию 210 миллионов кв. м жилых и нежилых объектов.Также он сообщил, что в текущем году было трудоустроено 5 миллионов человек, а уровень безработицы снизился с 5,5% до 4,9%. Около 1,5 миллиона нуждающихся граждан вышли из бедности, впервые 1 435 районов стали "свободными от бедности".Уровень бедности в стране снизился с 8,9% в начале года до 5,8%. В результате достигнута цель по сокращению бедности вдвое к 2026 году, поставленная тремя годами ранее. "Когда мы начали эту работу, треть населения жила за чертой бедности. В результате внедрения совершенно новой системы социальной защиты посредством более 100 видов услуг, таких как кредиты, субсидии и компенсации, и передачи этих услуг "семерке" в махаллях, более 8,5 миллионов человек вышли из бедности, а безработица сократилась вдвое. В результате мы достигли нашей цели, которую мы поставили три года назад — сократить бедность вдвое к концу 2026 года", — добавил глава государства.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент послание мирзиёев парламент узбекистан