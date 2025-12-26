За девять лет мы прошли большой путь развития — послание президента к народу
ВВП Узбекистана в этом году превысил $145 млрд - Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана. В своем выступлении глава государства подвел итоги и отметил успехи 2025 года, который он назвал очень непростым, но пообещал, что реформы в стране продолжатся.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает с посланием к парламенту и согражданам. В мероприятии, которое проходит в Конгресс-центре в Ташкенте, участвуют члены правительства, парламентарии, хокимы, молодежь, спортсмены, бизнесмены, деятели культуры и зарубежные гости.
В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние девять лет страна прошла большой путь реформ. Несмотря на сложную глобальную обстановку, экономические и геополитические вызовы, Узбекистан завершил очень непростой год с ощутимыми результатами.
"За последние девять лет мы с вами и нашим народом прошли большой путь развития. Восстановили нашу экономику, расширили рыночные отношения и социальную защиту, укрепили верховенство закона. Самое главное, результаты наших реформ ощущают каждая махалля, каждая семья и каждый человек в своей повседневной жизни. Одним словом, мы научились превращать реформы в конкретные практические результаты", — отметил президент в начале своего выступления.
Он отметил, что уходящий год был очень сложным и прошел в непростых условиях, когда в мире происходят неожиданные изменения, растут экономические противоречия между государствами и угрозы безопасности.
Однако в республике в нынешнем году благодаря труду и сплоченности узбекского народа, а также дружественной внешней политике, во всех сферах достигнуты большие успехи.
Несмотря на сбои в глобальных производственных и транспортных логистических цепочках, а также рост стоимости сырья и финансовых ресурсов, экономика Узбекистана продолжает стабильно расти.
"Девять лет назад цифра в 100 млрд долларов казалась огромной для нашей экономики. В этом году наш ВВП впервые превысил 145 млрд долларов. Такие высокие результаты наглядно демонстрируют, на что способен наш народ, все мы", — отметил глава государства.
При этом в принятой два года назад Стратегии "Узбекистан-2030" ставилась цель увеличить ВВП до $160 млрд к 2030 году. Президент заявил, что есть потенциал в течение пяти лет превысить показатель $240 млрд.
Было отмечено, что в то время, когда в глобальной торговой системе изменились "правила игры", экспорт Узбекистана в 2025 году увеличился на 23% и достиг $33,4 млрд, а золотовалютные резервы впервые превысили $60 млрд.
Объем привлеченных в экономику Узбекистана иностранных инвестиций достиг $43,1 млрд.
Доля общих инвестиций в ВВП сейчас составляет 31,9%. Это cтанет основой для дальнейшего устойчивого роста экономики в ближайшие годы, выразил уверенность президент.
2025 год стал годом больших перемен в плане улучшения инфраструктуры, служащей благополучию населения и развитию бизнеса, продолжил президент.
В частности, благодаря кардинальным изменениям в энергетическом секторе, объем производства электроэнергии увеличился до 85 млрд киловатт-часов. В 2016 году эта цифра составила 60 млрд.
"Если бы этот уровень сохранился, мы не смогли бы обеспечить 38 миллионов населения энергией и удвоить экономику", — сказал он.
В регионах проделана работа по улучшению водоснабжения — в этом году питьевая вода впервые поступила в 715 тысяч домохозяйств в 188 районов, улучшилось водоснабжение около 2,3 миллиона жителей. Вода для полива приусадебных участков впервые поступила в 470 тысяч домохозяйств в 867 "тяжелых" районах.
В 2025 году в стране возвели 8,1 миллиона квадратных метров жилья, также население самостоятельно построило 19 миллионов кв. м жилья. Предприниматели построили 24 миллиона кв. м нежилых объектов.
Президент отметил, что всего за девять лет было введено в эксплуатацию 210 миллионов кв. м жилых и нежилых объектов.
Также он сообщил, что в текущем году было трудоустроено 5 миллионов человек, а уровень безработицы снизился с 5,5% до 4,9%. Около 1,5 миллиона нуждающихся граждан вышли из бедности, впервые 1 435 районов стали "свободными от бедности".
Уровень бедности в стране снизился с 8,9% в начале года до 5,8%. В результате достигнута цель по сокращению бедности вдвое к 2026 году, поставленная тремя годами ранее.
"Когда мы начали эту работу, треть населения жила за чертой бедности. В результате внедрения совершенно новой системы социальной защиты посредством более 100 видов услуг, таких как кредиты, субсидии и компенсации, и передачи этих услуг "семерке" в махаллях, более 8,5 миллионов человек вышли из бедности, а безработица сократилась вдвое. В результате мы достигли нашей цели, которую мы поставили три года назад — сократить бедность вдвое к концу 2026 года", — добавил глава государства.