Страны ЕАЭС показывают стабильный экономический рост

За январь — сентябрь этого года валовой внутренний продукт ЕАЭС увеличился на 1,7%, а инвестиции в основной капитал возросли на 2,2%.
13:30 27.12.2025 (обновлено: 13:59 27.12.2025)
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрируют устойчивый экономический рост. Об этом сообщает прес-служба ЕЭК.
Так, по итогам 10 месяцев 2025 года в странах Союза производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 2,9%. Промышленность выросла на 1,3%, при этом наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль — рост на 2,9%.
Объем выполненных строительных работ увеличился на 4,5%. Объем внешней торговли стран евразийской "пятерки" с третьими странами составил $629,7 млрд.
За январь — сентябрь 2025 года валовой внутренний продукт ЕАЭС увеличился на 1,7%, инвестиции в основной капитал возросли на 2,2%.
Впервые за 10 лет уровень безработицы в среднем в государствах ЕАЭС достиг минимального значения — 2,6%.
Как подчеркнули в ЕЭК, эти показатели подтверждают эффективность проводимой экономической политики интеграционного объединения.