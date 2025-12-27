https://uz.sputniknews.ru/20251227/v-uzbekistane-namereny-uvelichit-obem-turisticheskix-uslug-do-20-mlrd-54497358.html

К 2030 году в Узбекистане намерены довести объем туристических услуг до $20 млрд

В ближайшие пять лет в стране намерены увеличить туристический поток до 20 миллионов человек за счет развития инфраструктуры, цифровизации сервисов для туристов и модернизации исторических объектов.

2025-12-27T12:15+0500

туризм

президент узбекистана

послание

туристы

самарканд

хива

гостиница

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане к 2030 году планируют довести объемы туристических услуг до $20 млрд. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил в послании к Олий мажлису и народу республики.Для достижения этих целей, особый акцент будет сделан на модернизацию и расширение туристической инфраструктуры.Президент рассказал, что в Самарканде будут построены современные переходы и мосты, соединяющие комплексы Бибиханум, Регистан, мавзолей Амира Темура, обсерваторию Улугбека, музеи Шахи-Зинда и Афросиаб.В Шахрисабзе планируется запуск первого этапа крупного туристического комплекса "Гелон". В Папском районе будет создана горно-туристическая зона отдыха "Арашан". Кроме того, Ичан-Кала в Хиве превратится в иммерсивный, то есть, "живой" и "умный" город-музей. Также будет создано крупное туристическое кольцо по археологическим памятникам Хорезма и Каракалпакстана.Вместе с тем, в новом году предприниматели запустят свыше 3,5 тысячи новых объектов сервиса на более чем $4 млрд. В следующие три года для организации туристических объектов на аукцион выставят 5 тысяч гектаров земель.Кроме того, с 2026 года в республике запустят программу "Гостиницы наследия Узбекистана". Для организации на основе частного партнерства на объектах культурного наследия бутик-отелей будут привлечены авторитетные гостиничные сети. А участникам программы предоставят льготы по налогам на землю, имущество, прибыль и таможенным платежам.Как отметил глава государства, возрастающий поток туристов требует увеличения в 2 раза мощностей в системе авиа– и железнодорожных перевозок. Поэтому в 2026 году количество воздушных судов авиапарка будет доведено до 120. Для увеличения количества местных авиарейсов в республике внедрят новую систему субсидирования.Теперь, независимо от стоимости, за каждый проданный билет будет выделяться субсидия в конкретном размере, что позволит не только снизить стоимость билетов, но и увеличить спрос на авиауслуги.

