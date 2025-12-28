https://uz.sputniknews.ru/20251228/egipetskie-turkompanii-gotovy-sotrudnichat-s-uzbekskimi-kollegami-54511252.html
Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами
Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами
Sputnik Узбекистан
В Каире представили видеообзор "Узбекистан глазами египтян", подготовленного на основе результатов поездки в республику египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.
2025-12-28T13:27+0500
2025-12-28T13:27+0500
2025-12-28T13:27+0500
узбекистан
египет
сотрудничество
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/37/9323738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25afd2e88c460ba9b2faaab1226275b.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Египте готовы сотрудничать с туркомпаниями Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.В Каире состоялось мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана с участием представителей туркомпаний Египта, специалистов отрасли и СМИ.Дипломаты посольства проинформировали их о развитии туристической сферы в Узбекистане, реформах, реализуемых в данном направлении, благоприятных условиях и возможностях, созданных в стране для иностранных туристов, подробно разъяснили порядок оформления въездных виз для граждан Египта, планирующих туристические поездки в Узбекистан, а также действующие упрощения и льготы.Участникам продемонстрировали видеоматериалы, посвященные туристическому потенциалу республики: исторических городах Бухаре, Хиве и Самарканде, а также современных туристических объектах Ташкента и прилегающих к нему территорий.Египетский писатель и эксперт Ахмад Тарабек представил информацию об исторических личностях, связывающих Узбекистан и Египет, а также поделился фактами из своей книги "История узбеков в Египте".Отдельным пунктом программы стал показ видеообзора "Узбекистан глазами египтян", подготовленного на основе результатов поездки в Узбекистан египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.
https://uz.sputniknews.ru/20251222/uzbekistan-i-egipet-zaymutsya-sovmestnoy-razvedkoy-dragmetallov-54365708.html
узбекистан
египет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/37/9323738_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_b433ae3132cc108e26da46a1b97061a3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
египет узбекистан сотрудничество туризм
египет узбекистан сотрудничество туризм
Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами
В Каире представили видеообзор "Узбекистан глазами египтян", подготовленный на основе результатов поездки в республику египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
В Египте готовы сотрудничать с туркомпаниями Узбекистана, сообщает
ИА “Дунё”.
В Каире состоялось мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана с участием представителей туркомпаний Египта, специалистов отрасли и СМИ.
Дипломаты посольства проинформировали их о развитии туристической сферы в Узбекистане, реформах, реализуемых в данном направлении, благоприятных условиях и возможностях, созданных в стране для иностранных туристов, подробно разъяснили порядок оформления въездных виз для граждан Египта, планирующих туристические поездки в Узбекистан, а также действующие упрощения и льготы.
Участникам продемонстрировали видеоматериалы, посвященные туристическому потенциалу республики: исторических городах Бухаре, Хиве и Самарканде, а также современных туристических объектах Ташкента и прилегающих к нему территорий.
Египетский писатель и эксперт Ахмад Тарабек представил информацию об исторических личностях, связывающих Узбекистан и Египет, а также поделился фактами из своей книги "История узбеков в Египте".
Отдельным пунктом программы стал показ видеообзора "Узбекистан глазами египтян", подготовленного на основе результатов поездки в Узбекистан египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.
“Представители туристической отрасли Египта выразили готовность установить сотрудничество с туристическими компаниями Узбекистана и на регулярной основе направлять туристические группы в страну”, — говорится в сообщении.