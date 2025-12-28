https://uz.sputniknews.ru/20251228/egipetskie-turkompanii-gotovy-sotrudnichat-s-uzbekskimi-kollegami-54511252.html

Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами

Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами

В Каире представили видеообзор "Узбекистан глазами египтян", подготовленного на основе результатов поездки в республику египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Египте готовы сотрудничать с туркомпаниями Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.В Каире состоялось мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана с участием представителей туркомпаний Египта, специалистов отрасли и СМИ.Дипломаты посольства проинформировали их о развитии туристической сферы в Узбекистане, реформах, реализуемых в данном направлении, благоприятных условиях и возможностях, созданных в стране для иностранных туристов, подробно разъяснили порядок оформления въездных виз для граждан Египта, планирующих туристические поездки в Узбекистан, а также действующие упрощения и льготы.Участникам продемонстрировали видеоматериалы, посвященные туристическому потенциалу республики: исторических городах Бухаре, Хиве и Самарканде, а также современных туристических объектах Ташкента и прилегающих к нему территорий.Египетский писатель и эксперт Ахмад Тарабек представил информацию об исторических личностях, связывающих Узбекистан и Египет, а также поделился фактами из своей книги "История узбеков в Египте".Отдельным пунктом программы стал показ видеообзора "Узбекистан глазами египтян", подготовленного на основе результатов поездки в Узбекистан египетского тревел-блогера Мустафы Абу Раваша.

