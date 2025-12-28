https://uz.sputniknews.ru/20251228/novogodnee-zastole-mojet-razrushit-zuby-54509246.html
Врач: Новогоднее застолье может разрушить зубы
Врач: Новогоднее застолье может разрушить зубы
Sputnik Узбекистан
Проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул. 28.12.2025, Sputnik Узбекистан
2025-12-28T22:02+0500
2025-12-28T22:02+0500
2025-12-28T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
зубы
новый год
еда
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/16/42138317_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_6ff0eeef3a484cea18d03b0ccb79b67e.jpg
После новогодних праздников нередко возникают боли в зубах. Самые распространенные жалобы — острая реакция на холодное и горячее, повышенная чувствительность, крошение эмали, обострение кариеса и воспаление десен, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стоматолога Юлию Великую.По ее словам, проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул. Например, мандарины, шампанское, газированные напитки, салаты с уксусом и лимонным соком снижают уровень pH в полости рта, что приводит к размягчению зубной эмали.Она также добавила, что накопление плотного бактериального налета можно получить благодаря ночному и позднему ужину, забытой вечерней чистке зубов и большому количеству алкоголя.Даже после позднего ужина следует почистить зубы, не забывать про ершики для очистки межзубных промежутков и при малейшей боли сразу же обратиться в стоматологию, резюмировала врач.
https://uz.sputniknews.ru/20251224/kakie-produkty-doljny-byt-na-stole-v-novogodnyuyu-noch-54422640.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/16/42138317_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_7961595ddf9fcacf1d3a8a34ae8cd02b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, зубы, новый год, еда, здоровье
мнение эксперта, зубы, новый год, еда, здоровье
Врач: Новогоднее застолье может разрушить зубы
Проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул.
После новогодних праздников нередко возникают боли в зубах. Самые распространенные жалобы — острая реакция на холодное и горячее, повышенная чувствительность, крошение эмали, обострение кариеса и воспаление десен, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на стоматолога Юлию Великую.
По ее словам, проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул. Например, мандарины, шампанское, газированные напитки, салаты с уксусом и лимонным соком снижают уровень pH в полости рта, что приводит к размягчению зубной эмали.
"Также поедание конфет, печений и десертов в течение всего дня означает, что зубы постоянно находятся в агрессивной сахарной среде. Бактерии успешно перерабатывают сахар в кислоту, которая разрушает эмаль без перерыва. Кроме того, орехи, леденцы, карамель, сухофрукты, твердые снеки — частая причина микротрещин, сколов эмали и откалывания старых пломб", — пояснила Великая.
Она также добавила, что накопление плотного бактериального налета можно получить благодаря ночному и позднему ужину, забытой вечерней чистке зубов и большому количеству алкоголя.
"Идеальный сценарий — пройти профессиональную гигиену и осмотр у стоматолога в декабре. Врач снимет старый налет, укрепит эмаль и вылечит начинающиеся проблемы. Если такой возможности нет, то стоит следовать правилам: съесть десерт сразу, чем растягивать на весь вечер, не чистить зубы сразу после вина, цитрусовых или газировки, а подождать 30-40 минут, дав эмали восстановиться, пить больше обычной воды и не использовать зубы как орехокол", — рекомендовала специалист.
Даже после позднего ужина следует почистить зубы, не забывать про ершики для очистки межзубных промежутков и при малейшей боли сразу же обратиться в стоматологию, резюмировала врач.