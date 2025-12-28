https://uz.sputniknews.ru/20251228/novogodnee-zastole-mojet-razrushit-zuby-54509246.html

Врач: Новогоднее застолье может разрушить зубы

Врач: Новогоднее застолье может разрушить зубы

Проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул.

После новогодних праздников нередко возникают боли в зубах. Самые распространенные жалобы — острая реакция на холодное и горячее, повышенная чувствительность, крошение эмали, обострение кариеса и воспаление десен, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стоматолога Юлию Великую.По ее словам, проблемы с зубами возникают на фоне изменений в питании во время январских каникул. Например, мандарины, шампанское, газированные напитки, салаты с уксусом и лимонным соком снижают уровень pH в полости рта, что приводит к размягчению зубной эмали.Она также добавила, что накопление плотного бактериального налета можно получить благодаря ночному и позднему ужину, забытой вечерней чистке зубов и большому количеству алкоголя.Даже после позднего ужина следует почистить зубы, не забывать про ершики для очистки межзубных промежутков и при малейшей боли сразу же обратиться в стоматологию, резюмировала врач.

