Узбекистан и Алматы расширят межрегиональное сотрудничество
По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и регионами Узбекистана увеличился на 20% и достиг $850 млн что составляет около одной пятой части общего объема межгосударственной торговли
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Алматы намерены расширить межрегиональное сотрудничество, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимова с акимом этого города Дарханом Сатыбалды.По мнению сторон, взаимные визиты глав государств в 2025 году придали дополнительный импульс активизации взаимодействия между регионами Узбекистана и Казахстана.По итогам первых девяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и регионами Узбекистана увеличился на 20% и достиг $850 млн, что составляет около одной пятой части общего объема межгосударственной торговли. В Алматы успешно действуют порядка 4 тыс. предприятий с участием узбекского капитала.Узбекская сторона побывала в Алматинском региональном диагностическом центре под управлением компании "Олимп", где изучила опыт частного управления и эффективного менеджмента в системе здравоохранения.Отдельное внимание уделили вопросам экологии. В ходе встречи с руководством ассоциации "KazWaste" обсудили перспективы обмена передовым опытом, повышения эффективности управления бытовыми и промышленными отходами, укрепления профессионального потенциала и реализации региональных инициатив.В числе озвученных предложений также организация практических диалоговых площадок по вопросам управления отходами в рамках региональных экологических мероприятий, запланированных к проведению в 2026 году в Астане.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik
. Узбекистан и Алматы намерены расширить межрегиональное сотрудничество, сообщает
ИА “Дунё”.
Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимова с акимом этого города Дарханом Сатыбалды.
По мнению сторон, взаимные визиты глав государств в 2025 году придали дополнительный импульс активизации взаимодействия между регионами Узбекистана и Казахстана.
По итогам первых девяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и регионами Узбекистана увеличился на 20% и достиг $850 млн, что составляет около одной пятой части общего объема межгосударственной торговли. В Алматы успешно действуют порядка 4 тыс. предприятий с участием узбекского капитала.
“Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма, включая увеличение авиасообщения и участие в совместных презентационных мероприятиях, а также вопросы поэтапного наращивания объемов торговли, организации бизнес-миссий и развития промышленной кооперации, в том числе в инновационных отраслях”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона побывала в Алматинском региональном диагностическом центре под управлением компании "Олимп", где изучила опыт частного управления и эффективного менеджмента в системе здравоохранения.
Отдельное внимание уделили вопросам экологии. В ходе встречи с руководством ассоциации "KazWaste" обсудили перспективы обмена передовым опытом, повышения эффективности управления бытовыми и промышленными отходами, укрепления профессионального потенциала и реализации региональных инициатив.
“По итогам встреч достигнуты договоренности о развитии прямых контактов между профильными структурами двух стран, подготовке меморандума о сотрудничестве и продвижении совместных проектов с привлечением международных финансовых институтов”, — говорится в сообщении.
В числе озвученных предложений также организация практических диалоговых площадок по вопросам управления отходами в рамках региональных экологических мероприятий, запланированных к проведению в 2026 году в Астане.