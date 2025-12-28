https://uz.sputniknews.ru/20251228/uzbekistan-almaty-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-54513980.html

Узбекистан и Алматы расширят межрегиональное сотрудничество

По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и регионами Узбекистана увеличился на 20% и достиг $850 млн что составляет около одной пятой части общего объема межгосударственной торговли

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Алматы намерены расширить межрегиональное сотрудничество, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимова с акимом этого города Дарханом Сатыбалды.По мнению сторон, взаимные визиты глав государств в 2025 году придали дополнительный импульс активизации взаимодействия между регионами Узбекистана и Казахстана.По итогам первых девяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и регионами Узбекистана увеличился на 20% и достиг $850 млн, что составляет около одной пятой части общего объема межгосударственной торговли. В Алматы успешно действуют порядка 4 тыс. предприятий с участием узбекского капитала.Узбекская сторона побывала в Алматинском региональном диагностическом центре под управлением компании "Олимп", где изучила опыт частного управления и эффективного менеджмента в системе здравоохранения.Отдельное внимание уделили вопросам экологии. В ходе встречи с руководством ассоциации "KazWaste" обсудили перспективы обмена передовым опытом, повышения эффективности управления бытовыми и промышленными отходами, укрепления профессионального потенциала и реализации региональных инициатив.В числе озвученных предложений также организация практических диалоговых площадок по вопросам управления отходами в рамках региональных экологических мероприятий, запланированных к проведению в 2026 году в Астане.

