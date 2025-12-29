Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251229/kak-sdelat-olive-ne-tolko-vkusnee-no-i-poleznee-54518555.html
Как сделать оливье не только вкуснее, но и полезнее
Как сделать оливье не только вкуснее, но и полезнее
Sputnik Узбекистан
Кулинарный блогер поделилась секретами трансформации самого популярного новогоднего салата
2025-12-29T22:03+0500
2025-12-29T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/19/47295739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd19f8f401c4aa4e7b9fdee0ce66706.jpg
Традиционный оливье может быть не только вкусным, но и полезным, cообщает радио Sputnik кулинарный блогер, технолог общественного питания Лена Ярцева.По ее мнению, для этого нужно лишь изменить рецептуру.Кроме того, по ее словам, в оливье можно не только мясо.По ее словам, с оливье можно пойти и на еще более смелые эксперименты.
https://uz.sputniknews.ru/20251225/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-salat-olive-v-tashkente--infografika-54466262.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/19/47295739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_274059c7ea5bc6bceed5eaeef44c19e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение эксперта, еда, здоровье
мнение эксперта, еда, здоровье

Как сделать оливье не только вкуснее, но и полезнее

22:03 29.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСалат "Оливье" на новогоднем столе
Салат Оливье на новогоднем столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кулинарный блогер поделилась секретами трансформации самого популярного новогоднего салата.
Традиционный оливье может быть не только вкусным, но и полезным, cообщает радио Sputnik кулинарный блогер, технолог общественного питания Лена Ярцева.
По ее мнению, для этого нужно лишь изменить рецептуру.

"Есть возможность сделать свой оливье более питательным и более даже вкусным, заменив, например, обычную колбасу на вареную курицу. Это лучше, чем колбаса, и питательнее. Такой салат можно даже детям. Например, та же говядина может быть отварная или запеченная, можно использовать буженину. Добавляйте любые нежирные мясопродукты, которые хорошо нарезаются в кубики и держатся в салате", — пояснила специалист.

Кроме того, по ее словам, в оливье можно не только мясо.
"У меня был очень интересный опыт. Я сидела на диете, и мне нужно было заменить картофель в оливье, сделать салат более диетическим. Я вместо картофеля отварного добавила бланшированный кабачок. Никто даже и не понял, что там нет картошки. Оливье получился более легким еще и за счет соуса, который я заменила. Вместо майонеза взяла густой йогурт, добавила туда немного яблочного уксуса, соль, немного перца и зерновую горчицу и получился соус, очень похожий на майонез, но при этом менее калорийный", — рекомендует Ярцева.
По ее словам, с оливье можно пойти и на еще более смелые эксперименты.

"Сейчас многие вместо картофеля добавляют авокадо, а мясопродукты заменяют, например, какой-то красной рыбой. Я бы назвала по-другому этот салат, но его все равно называют оливье, видимо, потому что есть основа: картофель, соленый огурец, зеленый горошек и заправка — майонез", — заключила Ярцева.

Во сколько обойдется новогодний салат оливье - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2025
Во сколько обойдется новогодний салат "Оливье" в Ташкенте — инфографика
25 декабря, 18:21
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0