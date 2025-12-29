Как сделать оливье не только вкуснее, но и полезнее

"У меня был очень интересный опыт. Я сидела на диете, и мне нужно было заменить картофель в оливье, сделать салат более диетическим. Я вместо картофеля отварного добавила бланшированный кабачок. Никто даже и не понял, что там нет картошки. Оливье получился более легким еще и за счет соуса, который я заменила. Вместо майонеза взяла густой йогурт, добавила туда немного яблочного уксуса, соль, немного перца и зерновую горчицу и получился соус, очень похожий на майонез, но при этом менее калорийный", — рекомендует Ярцева.