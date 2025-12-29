Как сделать оливье не только вкуснее, но и полезнее
Кулинарный блогер поделилась секретами трансформации самого популярного новогоднего салата.
Традиционный оливье может быть не только вкусным, но и полезным, cообщает радио Sputnik кулинарный блогер, технолог общественного питания Лена Ярцева.
По ее мнению, для этого нужно лишь изменить рецептуру.
"Есть возможность сделать свой оливье более питательным и более даже вкусным, заменив, например, обычную колбасу на вареную курицу. Это лучше, чем колбаса, и питательнее. Такой салат можно даже детям. Например, та же говядина может быть отварная или запеченная, можно использовать буженину. Добавляйте любые нежирные мясопродукты, которые хорошо нарезаются в кубики и держатся в салате", — пояснила специалист.
Кроме того, по ее словам, в оливье можно не только мясо.
"У меня был очень интересный опыт. Я сидела на диете, и мне нужно было заменить картофель в оливье, сделать салат более диетическим. Я вместо картофеля отварного добавила бланшированный кабачок. Никто даже и не понял, что там нет картошки. Оливье получился более легким еще и за счет соуса, который я заменила. Вместо майонеза взяла густой йогурт, добавила туда немного яблочного уксуса, соль, немного перца и зерновую горчицу и получился соус, очень похожий на майонез, но при этом менее калорийный", — рекомендует Ярцева.
По ее словам, с оливье можно пойти и на еще более смелые эксперименты.
"Сейчас многие вместо картофеля добавляют авокадо, а мясопродукты заменяют, например, какой-то красной рыбой. Я бы назвала по-другому этот салат, но его все равно называют оливье, видимо, потому что есть основа: картофель, соленый огурец, зеленый горошек и заправка — майонез", — заключила Ярцева.