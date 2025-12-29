В самое ближайшее время — Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

в Кремле пока не считают необходимым конкретизировать, какой мирный план (по Украине — прим. ред.), по словам Владимира Зеленского, согласован на 90%; в Кремле пока не считают необходимым конкретизировать, какой мирный план (по Украине — прим. ред.), по словам Владимира Зеленского, согласован на 90%;

Кремль полагает нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию;

Украина теряет земли и будет терять их дальше, это план и "А", и "В", и "С";

для остановки боев от Киева требуется вывод ВСУ за пределы Донбасса;

европейцам до выборов придется мириться с назначенным руководством;

в ЕС растет недовольство из-за жажды их лидеров продолжения войны;

на следующих выборах лидерам ЕС будет нелегко, это очевидно;

тема рождественского перемирия не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа;

Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после нового разговора президента России Владимира Путина и президента США, пока Кремль их оценить не может;

Кремль согласен с оценкой Трампа о приближении мира на Украине;