В самое ближайшее время — Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
В самое ближайшее время — Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2025-12-29T15:24+0500
2025-12-29T15:48+0500
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в самое ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Другие заявления официального представителя Кремля:
https://uz.sputniknews.ru/20251229/putin-i-tramp-pogovorili-po-telefonu--kommentariy-ushakova-54519765.html
В самое ближайшее время — Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

15:24 29.12.2025 (обновлено: 15:48 29.12.2025)
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в самое ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.

Другие заявления официального представителя Кремля:
в Кремле пока не считают необходимым конкретизировать, какой мирный план (по Украине — прим. ред.), по словам Владимира Зеленского, согласован на 90%;
Кремль полагает нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию;
Украина теряет земли и будет терять их дальше, это план и "А", и "В", и "С";
для остановки боев от Киева требуется вывод ВСУ за пределы Донбасса;
европейцам до выборов придется мириться с назначенным руководством;
в ЕС растет недовольство из-за жажды их лидеров продолжения войны;
на следующих выборах лидерам ЕС будет нелегко, это очевидно;
тема рождественского перемирия не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа;
Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после нового разговора президента России Владимира Путина и президента США, пока Кремль их оценить не может;
Кремль согласен с оценкой Трампа о приближении мира на Украине;
речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет.
