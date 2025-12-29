https://uz.sputniknews.ru/20251229/shavkat-mirziyoyev-gurbanguly-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-54542234.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры

Sputnik Узбекистан

Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания

2025-12-29T18:05+0500

2025-12-29T18:05+0500

2025-12-29T18:05+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

телефонный разговор

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54115843_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fcc093793789d7ebb4b9def0897ea157.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте договоренностей, достигнутых на высшем уровне.Они с удовлетворением отметили активные контакты на всех уровнях, рост объемов взаимного товарооборота и грузоперевозок, расширение кооперации в сфере энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, транспорта, запуск приграничной торговой зоны "Шават–Дашогуз", активизацию межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Также речь шла о ключевых аспектах регионального взаимодействия.Мирзиёев отдельно подчеркнул успешное проведение крупных саммитов в Авазе и Форума в Ашхабаде в связи с 30-летием нейтралитета Туркменистана и "Международным годом мира и доверия".Стороны рассмотрели график встреч в предстоящем году, договорились продолжить совместное проведение международных и региональных мероприятий.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор новый год поздравление