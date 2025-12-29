https://uz.sputniknews.ru/20251229/shavkat-mirziyoyev-gurbanguly-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-54542234.html
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры
Sputnik Узбекистан
Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания
2025-12-29T18:05+0500
2025-12-29T18:05+0500
2025-12-29T18:05+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
телефонный разговор
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54115843_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fcc093793789d7ebb4b9def0897ea157.jpg
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте договоренностей, достигнутых на высшем уровне.Они с удовлетворением отметили активные контакты на всех уровнях, рост объемов взаимного товарооборота и грузоперевозок, расширение кооперации в сфере энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, транспорта, запуск приграничной торговой зоны "Шават–Дашогуз", активизацию межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Также речь шла о ключевых аспектах регионального взаимодействия.Мирзиёев отдельно подчеркнул успешное проведение крупных саммитов в Авазе и Форума в Ашхабаде в связи с 30-летием нейтралитета Туркменистана и "Международным годом мира и доверия".Стороны рассмотрели график встреч в предстоящем году, договорились продолжить совместное проведение международных и региональных мероприятий.
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54115843_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4e83a575fbd241a382df1678d1947e9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор новый год поздравление
шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор новый год поздравление
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили лидеры
Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает
пресс-служба главы республики.
“Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Лидеры сердечно поздравили друг друга с наступающим Новым годом, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания. Глава нашего государства также передал теплые поздравления Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову”, — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Они с удовлетворением отметили активные контакты на всех уровнях, рост объемов взаимного товарооборота и грузоперевозок, расширение кооперации в сфере энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства, транспорта, запуск приграничной торговой зоны "Шават–Дашогуз", активизацию межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.
Также речь шла о ключевых аспектах регионального взаимодействия.
Мирзиёев отдельно подчеркнул успешное проведение крупных саммитов в Авазе и Форума в Ашхабаде в связи с 30-летием нейтралитета Туркменистана и "Международным годом мира и доверия".
Стороны рассмотрели график встреч в предстоящем году, договорились продолжить совместное проведение международных и региональных мероприятий.