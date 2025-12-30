https://uz.sputniknews.ru/20251230/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-54566568.html
Шавкат Мирзиёев решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России
Главы Узбекистана и Российской Федерации провели телефонный разговор
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре решительно осудил попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны рассмотрели дальнейшее развитие узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.Владимир Путин также направил руководителю Узбекистана поздравительное послание с наступающим Новым, 2026 годом.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
Главы Узбекистана и Российской Федерации провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре решительно осудил попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Нижегородской области, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава нашего государства решительно осудил попытку атаки на резиденцию Президента России в Нижегородской области. Подчеркнуто, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира", — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели дальнейшее развитие узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.
"В завершение лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым 2026 годом, искренне пожелав крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братским народам двух стран — мира и дальнейшего процветания", — говорится в сообщении.
Владимир Путин также направил руководителю Узбекистана поздравительное послание с наступающим Новым, 2026 годом.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.