Шавкат Мирзиёев решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России

Шавкат Мирзиёев решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России

Главы Узбекистана и Российской Федерации провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре решительно осудил попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны рассмотрели дальнейшее развитие узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.Владимир Путин также направил руководителю Узбекистана поздравительное послание с наступающим Новым, 2026 годом.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

