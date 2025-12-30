https://uz.sputniknews.ru/20251230/na-skolko-vyros-obem-promyshlennogo-proizvodstva-v-eaes-54555765.html
На сколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС
Рост наблюдался в трех странах Союза: в Кыргызстане, Казахстане и России.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. За первые 10 месяцев текущего года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался в трех странах Союза:При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,9%, добавили в пресс-службе.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
За первые 10 месяцев текущего года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
"В январе–октябре 2025 года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,3% к уровню аналогичного периода 2024-го", — говорится в сообщении.
Рост наблюдался в трех странах Союза:
При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,9%, добавили в пресс-службе.