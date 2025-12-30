https://uz.sputniknews.ru/20251230/prezident-ruz-vstretilsya-s-poslom-saudovskoy-aravii-zavershayuschim-dipmissiyu-v-respublike-54550921.html

Президент РУз встретился с послом Саудовской Аравии, завершающим дипмиссию в Узбекистане

За большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Шавкат Мирзиёев вручил Юсуфу ал-Утайби орден "Дустлик"

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла Саудовской Аравии Юсуфа ал-Утайби, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили установившийся системный диалог и активные контакты на разных уровнях, динамичный рост объемов товарооборота, прямых инвестиций, числа совместных предприятий, портфель проектов с ведущими саудовскими компаниями превысивший $27 млрд, активизацию культурно-гуманитарного обмена. В октябре этого года с большим успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Саудовской Аравии. Республика приняла участие в Международной книжной выставке в Эр-Рияде. Лидер Узбекистана передал слова благодарности Правительству Саудовской Аравии за созданные благоприятные условия для совершения соотечественниками Хаджа и Умры. В свою очередь посол выразил признательность лидеру республики за высокую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии.

