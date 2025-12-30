Узбекистан
Президент РУз встретился с послом Саудовской Аравии, завершающим дипмиссию в Узбекистане
За большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Шавкат Мирзиёев вручил Юсуфу ал-Утайби орден "Дустлик"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54544786_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ff26ee875dba9949112f0b0a2c3038a4.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла Саудовской Аравии Юсуфа ал-Утайби, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили установившийся системный диалог и активные контакты на разных уровнях, динамичный рост объемов товарооборота, прямых инвестиций, числа совместных предприятий, портфель проектов с ведущими саудовскими компаниями превысивший $27 млрд, активизацию культурно-гуманитарного обмена. В октябре этого года с большим успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Саудовской Аравии. Республика приняла участие в Международной книжной выставке в Эр-Рияде. Лидер Узбекистана передал слова благодарности Правительству Саудовской Аравии за созданные благоприятные условия для совершения соотечественниками Хаджа и Умры. В свою очередь посол выразил признательность лидеру республики за высокую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии.
президент узбекистана встреча посол саудовская аравия
президент узбекистана встреча посол саудовская аравия

11:29 30.12.2025 (обновлено: 12:01 30.12.2025)
За большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Шавкат Мирзиёев вручил Юсуфу ал-Утайби орден "Дустлик".
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла Саудовской Аравии Юсуфа ал-Утайби, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Саудовская Аравия Юсуфа ал-Утайби, завершающего свою дипломатическую миссию в стране. Глава государства особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Саудовской Аравии в развитие и укрепление узбекско-саудовских отношений всестороннего партнерства", — говорится в сообщении.
Стороны отметили установившийся системный диалог и активные контакты на разных уровнях, динамичный рост объемов товарооборота, прямых инвестиций, числа совместных предприятий, портфель проектов с ведущими саудовскими компаниями превысивший $27 млрд, активизацию культурно-гуманитарного обмена.
В октябре этого года с большим успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Саудовской Аравии. Республика приняла участие в Международной книжной выставке в Эр-Рияде.
Лидер Узбекистана передал слова благодарности Правительству Саудовской Аравии за созданные благоприятные условия для совершения соотечественниками Хаджа и Умры.
"В завершение встречи за большой вклад в укрепление узбекско-саудовских отношений дружбы и многостороннего партнерства Президент Узбекистана вручил Юсуфу ал-Утайби орден "Дустлик", — говорится в сообщении.
В свою очередь посол выразил признательность лидеру республики за высокую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии.
