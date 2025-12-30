Узбекистан
Помощник президента РФ рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Трампа
Помощник президента РФ рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Трампа
Ушаков: В уходящем году президентом РФ проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его спецпосланниками
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях нового телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом сообщается на сайте Кремля.Как отмечалось, американский лидер и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно проинформировали об основных итогах прошедших ранее переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией.По их словам, американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня. Зеленскому рекомендовали даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.
Ушаков: В уходящем году президентом РФ проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его спецпосланниками.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях нового телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечалось, американский лидер и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно проинформировали об основных итогах прошедших ранее переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией.
По их словам, американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня. Зеленскому рекомендовали даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.
"Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении, но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств", — сказал Ушаков.
Также:
Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием БПЛА на государственную резиденцию Президента России в Новгородской области;
Российская сторона четко заявила, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа;
"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала "томагавки", — сказал Ушаков.
Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мира;
но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена.

"Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", — привел Ушаков слова президента РФ.

Он отметил, что в уходящем году Владимиром Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его спецпосланниками.
