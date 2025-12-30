https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-tramp-telefonnyy-razgovor-54553034.html

Помощник президента РФ рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Трампа

Помощник президента РФ рассказал о деталях телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков: В уходящем году президентом РФ проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его спецпосланниками

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях нового телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом сообщается на сайте Кремля.Как отмечалось, американский лидер и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно проинформировали об основных итогах прошедших ранее переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией.По их словам, американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня. Зеленскому рекомендовали даже не пытаться получить передышку для своих ВС, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.Также:Он отметил, что в уходящем году Владимиром Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и десять телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его спецпосланниками.

