МИД РФ приветствует готовность ЦА к борьбе с экстремизмом и терроризмом

МИД РФ приветствует готовность ЦА к борьбе с экстремизмом и терроризмом

Соответствующую работу ведут дипмиссии стран ЦА с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде соотечественников в РФ

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Москва приветствует готовность стран Центральной Азии проводить единую с Россией жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Он указал, что соответствующую работу проводят дипмиссии стран Центральной Азии в контакте с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде своих соотечественников, проживающих в России.

