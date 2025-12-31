https://uz.sputniknews.ru/20251231/mid-rf-privetstvuet-gotovnost-tsa-k-borbe-s-ekstremizmom-i-terrorizmom-54589079.html
МИД РФ приветствует готовность ЦА к борьбе с экстремизмом и терроризмом
МИД РФ приветствует готовность ЦА к борьбе с экстремизмом и терроризмом
Sputnik Узбекистан
Соответствующую работу ведут дипмиссии стран ЦА с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде соотечественников в РФ
2025-12-31T18:15+0500
2025-12-31T18:15+0500
2025-12-31T18:15+0500
россия
центральная азия
в мире
фсин
борьба с терроризмом
борьба с экстремизмом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75d7462269b15f903f1dae91e7759d87.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Москва приветствует готовность стран Центральной Азии проводить единую с Россией жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Он указал, что соответствующую работу проводят дипмиссии стран Центральной Азии в контакте с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде своих соотечественников, проживающих в России.
https://uz.sputniknews.ru/20251231/uzbekistan-privetstvuet-konstruktivnye-initsiativy-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-54585058.html
россия
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_85be9378bc8e17de29d5b73f4b83f8c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид россия центральная азия борьба терроризм экстремизм
мид россия центральная азия борьба терроризм экстремизм
МИД РФ приветствует готовность ЦА к борьбе с экстремизмом и терроризмом
Соответствующую работу ведут дипмиссии стран ЦА с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде соотечественников в РФ.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Москва приветствует готовность стран Центральной Азии проводить единую с Россией жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил в интервью РИА Новости
замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Вопрос о недопущении вовлечения иностранных граждан, включая мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, в ряды радикальных структур регулярно поднимается на уровне профильных министерств и ведомств", — сказал замминистра иностранных дел России.
Он указал, что соответствующую работу проводят дипмиссии стран Центральной Азии в контакте с представительствами МИД РФ в субъектах Федерации, исправительными учреждениями ФСИН, органами внутренних дел, учебными заведениями, где обучаются граждане их государств, а также в среде своих соотечественников, проживающих в России.
"Приветствуем готовность государств Центральной Азии проводить единую с нами жесткую линию по борьбе с экстремизмом и терроризмом, принимать участие в организуемых нами акциях, активно выступать за укрепление международного сотрудничества в этой области, солидарно голосовать на международных площадках", — подчеркнул он.