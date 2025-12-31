https://uz.sputniknews.ru/20251231/uzbekistan-privetstvuet-konstruktivnye-initsiativy-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-54585058.html

МИД: Узбекистан приветствует конструктивные инициативы по украинскому урегулированию

В республике считают важным достижение взаимоприемлемых решений путем переговоров, продолжение диалога и воздержание от любых шагов, усиливающих напряженность

2025-12-31T14:40+0500

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекистан поддерживает все конструктивные инициативы по украинскому урегулированию и считает важным воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов.Отвечая на вопрос о том, как Ташкент оценивает развитие конфликта между Россией и Украиной, он отметил, что в республике внимательно следят за ситуацией между этими странами.

