https://uz.sputniknews.ru/20251231/uzbekistan-privetstvuet-konstruktivnye-initsiativy-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-54585058.html
МИД: Узбекистан приветствует конструктивные инициативы по украинскому урегулированию
МИД: Узбекистан приветствует конструктивные инициативы по украинскому урегулированию
Sputnik Узбекистан
В республике считают важным достижение взаимоприемлемых решений путем переговоров, продолжение диалога и воздержание от любых шагов, усиливающих напряженность
2025-12-31T14:40+0500
2025-12-31T14:40+0500
2025-12-31T14:40+0500
внешняя политика
узбекистан
россия
украина
урегулирование
конфликт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38780764_12:56:668:425_1920x0_80_0_0_1c3c60e60b4079c3f56b01571ac38560.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекистан поддерживает все конструктивные инициативы по украинскому урегулированию и считает важным воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов.Отвечая на вопрос о том, как Ташкент оценивает развитие конфликта между Россией и Украиной, он отметил, что в республике внимательно следят за ситуацией между этими странами.
https://uz.sputniknews.ru/20251230/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-54566568.html
узбекистан
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38780764_38:0:642:453_1920x0_80_0_0_c056bdbe15a0d50e522eae0c5d9ea28c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид узбекистан инициативы украина урегулирование
мид узбекистан инициативы украина урегулирование
МИД: Узбекистан приветствует конструктивные инициативы по украинскому урегулированию
В республике считают важным достижение взаимоприемлемых решений путем переговоров, продолжение диалога и воздержание от любых шагов, усиливающих напряженность
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Узбекистан поддерживает все конструктивные инициативы по украинскому урегулированию и считает важным воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Об этом сообщил
пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов.
Отвечая на вопрос о том, как Ташкент оценивает развитие конфликта между Россией и Украиной, он отметил, что в республике внимательно следят за ситуацией между этими странами.
"Мы приветствуем позитивную динамику, наблюдаемую в процессе переговоров по урегулированию конфликта между двумя странами, и усилия по восстановлению диалога. Мы считаем важным достижение взаимоприемлемых решений путем переговоров, продолжение диалога и воздержание от любых шагов, усиливающих напряженность. Мы поддерживаем все конструктивные инициативы, служащие миру, стабильности и долгосрочному решению", — написал Бурханов в своем Telegram-канале.