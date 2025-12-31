На каких объектах побывал Шавкат Мирзиёев в Новом Ташкенте
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев побывал на стройплощадке зданий Университета “Новый Узбекистан” и Национальной библиотеки Узбекистана
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
Глава республики ознакомился с ходом строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики, жилья, образования на территории Нового Ташкента.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стройплощадку жилого комплекса "Sharq bahori" в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
“Это один из крупнейших проектов жилищного строительства в нашем регионе – на территории площадью 95 гектаров будут построены многоэтажные дома почти на 15 тысяч квартир. На сегодняшний день здесь выполнено более 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров строительных работ. Используются современные материалы класса энергоэффективности “А+”, — говорится в сообщении.
Также на территории комплекса планируют создать зеленую зону, посадив более 15 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, здесь установят автономные системы отопления и охлаждения, а крыши полностью покроют солнечными панелями.
Для парковки личных автомобилей жителей под домами организуют подземные автостоянки. В 5-10 минутном расстоянии от комплекса появятся парк, станция метро, административные здания и общественные учреждения.
Посетив одну из готовых квартир и ознакомившись с условиями, Мирзиёев подчеркнул, что Новый Ташкент должен стать эталоном и опытной мастерской для всей страны в строительстве всесторонне комфортного жилья для населения.
На первом этапе в Новом Ташкенте планируют возвести современную инфраструктуру для 600 тыс. жителей. А к окончательному завершению проекта город превратится в огромный мегаполис, рассчитанный на 2 млн человек.
Напомним, что в Послании Олий Мажлису и народу, президент Узбекистана сообщил, что в этом году построено и вводится в эксплуатацию 8 млн 100 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. В целом за последние девять лет в республике сдали 210 млн квадратных метров жилых и нежилых объектов.
Также Мирзиёев ознакомился с объектами энергетики, которые строят на территории Нового Ташкента.
Современная технология тригенерации позволяет одновременно обеспечить город отоплением и охлаждением, расходуя вдвое меньше энергии, чем традиционные источники. В обычных теплоцентралях или системах охлаждения процессы производства выполняются раздельно. В тригенерации они все совмещаются на базе единой технологической цепочки.
В настоящее время в Новом Ташкенте строят основные здания и сооружения станции, основанной именно на таких технологиях. Необходимое в рамках проекта основное оборудование полностью соответствует международным требованиям энергоэффективности.
Первая очередь проекта предусматривает создание мощностей в 75 мегаватт для отопления, 100 мегаватт для охлаждения. Также будет налажена генерация 17 мегаватт электрической энергии.
“Первая подстанция Нового Ташкента имеет мощность 100 мегаватт, что достаточно для обеспечения начальных потребностей города. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства с участием китайской компании “Haocheng Industry Group Limited”. Это первая в Узбекистане подстанция закрытого типа”, — говорится в сообщении.
Такие объекты имеют ряд преимуществ перед традиционными открытыми подстанциями:
их проектируют таким образом, чтобы они вписались в городскую среду и располагают там, где они не нарушают архитектурный облик;
уровень шума на таких подстанциях вдвое ниже, чем на традиционных;
они занимают в три раза меньше места, чем объекты открытого типа.
Это огромное преимущество для такого города со сложной инженерной концепцией, как строящийся Новый Ташкент.
Глава республики побывал и на стройплощадках Университета “Новый Узбекистан”, созданного по его постановлению, и Национальной библиотеки Узбекистана в Новом Ташкенте.
“Новый комплекс вуза в Новом Ташкенте, первоначальная стоимость которого составляет 200 миллионов долларов, займет площадь в 50 гектаров. Проект разработан в сотрудничестве с турецкими специалистами по заказу Дирекции по строительству Нового Ташкента. Строительные работы осуществляет компания “Özgüven”. Ввод в эксплуатацию университетского комплекса запланирован на 2027 год”, — говорится в сообщении.
На территории комплекса построят 5 факультетов на 10 тыс. студентов, ректорат, библиотеку на более чем 1000 мест, музей, выставочный зал и мультимедийные кабинеты. Также для студентов и преподавателей возведут спорткомплекс на 1 000 мест, жилые корпуса вместимостью 2 000 человек, бассейн и столовые.
Сейчас строительные работы ведут в три этапа. Мирзиёев уделил особое внимание основным параметрам проекта, инфраструктуре и условиям для учебного процесса. Он отдельно подчеркнул значение таких современных учебных заведений для реализации научно-интеллектуального потенциала молодежи.
“Созидательные работы, проводимые в этом университете, а также реализуемые здесь образовательные программы должны стать образцом для других высших учебных заведений”, – подчеркнул глава Узбекистана.
Президент дал поручения ответственным лицам по поэтапному обновлению и оснащению других вузов, широкому внедрению передовых технологий в образовательный процесс.
Строительство нового здания Национальной библиотеки Узбекистана. идет на территории площадью около 4 гектаров. Его спроектировали с учетом традиций национального зодчества и современных архитектурных решений.
Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 30 тыс. квадратных метров и позволит одновременно обслуживать 1 420 читателей. Для хранения, учета, обеспечения безопасности и стерилизации библиотечных фондов создадут специальные высокотехнологичные помещения.
Комплекс будет многофункциональным и обеспечит онлайн-доступ к электронным базам данных крупнейших международных и национальных библиотек. Для граждан с нарушением зрения создадут специальную среду для чтения и исследований. Для посетителей также построят кафе на 300 мест, галерею, спортивные площадки и зоны отдыха.
Президент подчеркнул, что эта библиотека займет важное место среди создаваемых в Новом Ташкенте образовательных и просветительских центров и станет прочной основой для интеллектуального развития молодого поколения.
Ему также показали, как идет строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эти проекты, направленные на укрепление транспортного сообщения между столицей Узбекистана и Новым Ташкентом, эффективное управление транспортным потоком и создание удобной среды для передвижения населения, имеют важное значение в развитии городской инфраструктуры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Новый мост соединит Ташкент и Новый Ташкент. Его пропускная способность составит 40-50 тысяч автомобилей в сутки. Строительные работы в рамках реализации первого этапа проекта начались в конце этого года”, — говорится в сообщении.
Здесь планируют озеленить прибрежные зоны, установить энергоэффективные системы освещения, построить пешеходные и велосипедные дорожки. Также наметили проложить через мост двухполосную трамвайную линию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Проект будущей линии метро протяженностью 21 километр, которая соединит Новый Ташкент с городом Ташкентом, включает 9 современных станций. Она сможет ежедневно обслуживать 230 тысяч пассажиров. Линия будет полностью интегрирована с существующей сетью столичного метрополитена, образуя единую и непрерывную транспортную систему”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны также ознакомился с ходом строительства одной из станций будущей линии, которую интегрируют с парковкой площадью 20 тыс. квадратных метров. В проекте четко разграничили потоки автомобильного, пешеходного и общественного транспорта, приоритетами определили безопасность и функциональность.
В настоящее время на территории ведут земляные работы и заливку бетона. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Подчеркнув стратегическую значимость проектов для Нового Ташкента, Мирзиёев дал рекомендации по выполнению строительных работ качественно и в установленные сроки.