На каких объектах побывал Шавкат Мирзиёев в Новом Ташкенте

Глава республики ознакомился с ходом строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики, жилья, образования на территории Нового Ташкента

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стройплощадку жилого комплекса "Sharq bahori" в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Также на территории комплекса планируют создать зеленую зону, посадив более 15 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, здесь установят автономные системы отопления и охлаждения, а крыши полностью покроют солнечными панелями.Для парковки личных автомобилей жителей под домами организуют подземные автостоянки. В 5-10 минутном расстоянии от комплекса появятся парк, станция метро, административные здания и общественные учреждения.Посетив одну из готовых квартир и ознакомившись с условиями, Мирзиёев подчеркнул, что Новый Ташкент должен стать эталоном и опытной мастерской для всей страны в строительстве всесторонне комфортного жилья для населения.На первом этапе в Новом Ташкенте планируют возвести современную инфраструктуру для 600 тыс. жителей. А к окончательному завершению проекта город превратится в огромный мегаполис, рассчитанный на 2 млн человек.Напомним, что в Послании Олий Мажлису и народу, президент Узбекистана сообщил, что в этом году построено и вводится в эксплуатацию 8 млн 100 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. В целом за последние девять лет в республике сдали 210 млн квадратных метров жилых и нежилых объектов.Также Мирзиёев ознакомился с объектами энергетики, которые строят на территории Нового Ташкента.Современная технология тригенерации позволяет одновременно обеспечить город отоплением и охлаждением, расходуя вдвое меньше энергии, чем традиционные источники. В обычных теплоцентралях или системах охлаждения процессы производства выполняются раздельно. В тригенерации они все совмещаются на базе единой технологической цепочки.В настоящее время в Новом Ташкенте строят основные здания и сооружения станции, основанной именно на таких технологиях. Необходимое в рамках проекта основное оборудование полностью соответствует международным требованиям энергоэффективности.Первая очередь проекта предусматривает создание мощностей в 75 мегаватт для отопления, 100 мегаватт для охлаждения. Также будет налажена генерация 17 мегаватт электрической энергии.Такие объекты имеют ряд преимуществ перед традиционными открытыми подстанциями:Это огромное преимущество для такого города со сложной инженерной концепцией, как строящийся Новый Ташкент.Глава республики побывал и на стройплощадках Университета “Новый Узбекистан”, созданного по его постановлению, и Национальной библиотеки Узбекистана в Новом Ташкенте.На территории комплекса построят 5 факультетов на 10 тыс. студентов, ректорат, библиотеку на более чем 1000 мест, музей, выставочный зал и мультимедийные кабинеты. Также для студентов и преподавателей возведут спорткомплекс на 1 000 мест, жилые корпуса вместимостью 2 000 человек, бассейн и столовые.Сейчас строительные работы ведут в три этапа. Мирзиёев уделил особое внимание основным параметрам проекта, инфраструктуре и условиям для учебного процесса. Он отдельно подчеркнул значение таких современных учебных заведений для реализации научно-интеллектуального потенциала молодежи.Президент дал поручения ответственным лицам по поэтапному обновлению и оснащению других вузов, широкому внедрению передовых технологий в образовательный процесс.Строительство нового здания Национальной библиотеки Узбекистана. идет на территории площадью около 4 гектаров. Его спроектировали с учетом традиций национального зодчества и современных архитектурных решений.Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 30 тыс. квадратных метров и позволит одновременно обслуживать 1 420 читателей. Для хранения, учета, обеспечения безопасности и стерилизации библиотечных фондов создадут специальные высокотехнологичные помещения.Комплекс будет многофункциональным и обеспечит онлайн-доступ к электронным базам данных крупнейших международных и национальных библиотек. Для граждан с нарушением зрения создадут специальную среду для чтения и исследований. Для посетителей также построят кафе на 300 мест, галерею, спортивные площадки и зоны отдыха.Президент подчеркнул, что эта библиотека займет важное место среди создаваемых в Новом Ташкенте образовательных и просветительских центров и станет прочной основой для интеллектуального развития молодого поколения.Ему также показали, как идет строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.Эти проекты, направленные на укрепление транспортного сообщения между столицей Узбекистана и Новым Ташкентом, эффективное управление транспортным потоком и создание удобной среды для передвижения населения, имеют важное значение в развитии городской инфраструктуры.Здесь планируют озеленить прибрежные зоны, установить энергоэффективные системы освещения, построить пешеходные и велосипедные дорожки. Также наметили проложить через мост двухполосную трамвайную линию.Руководитель страны также ознакомился с ходом строительства одной из станций будущей линии, которую интегрируют с парковкой площадью 20 тыс. квадратных метров. В проекте четко разграничили потоки автомобильного, пешеходного и общественного транспорта, приоритетами определили безопасность и функциональность.В настоящее время на территории ведут земляные работы и заливку бетона. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.Подчеркнув стратегическую значимость проектов для Нового Ташкента, Мирзиёев дал рекомендации по выполнению строительных работ качественно и в установленные сроки.

