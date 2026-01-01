https://uz.sputniknews.ru/20260101/eaeu-otvetstvennoe-razvitie-iskusstvennogo-intellekta-54598345.html

ЕАЭС выступает за ответственное развитие искусственного интеллекта

ЕАЭС выступает за ответственное развитие искусственного интеллекта

Вклад ИИ в мировую экономику в ближайшую декаду может превысить $10 трлн.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Принять Совместное заявление об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств – членов Союза.Документ может быть подписан на полях Евразийского экономического форума уже в этом году в Астане. По словам Токаева, это определит новый вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС.В 2026 году председательство в органах Союза переходит к Казахстану, и Касым-Жомарт Токаев отметил тему развития искусственного интеллекта как одну из приоритетных направлений при реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийского экономического пути". Как он отметил со ссылкой на данные аналитиков, глобальные инвестиции в развитие ИИ уже превысили $1 трлн, а вклад искусственного интеллекта в мировую экономику в обозримом будущем сможет перерасти отметку в $10 трлн. "Казахстан открыт к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта, цифрового регулирования и трансформации экономики. Совместными усилиями мы сможем эффективнее адаптироваться к новым технологическим реалиям", - отметил Касым-Жомарт Токаев. В число приоритетных направлений развития также вошло создание "бесшовной" логистики при помощи внедрения интеллектуальных систем и использования больших данных - тоже не без участия ИИ. Токаев предложил создать создать странами Союза интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что в стране уже запущен пилотный проект Smart Cargo, который открыт и для систем партнеров государств ЕАЭС.

