Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте

Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте

Новогодние шоу, рок-концерты, познавательные выставки и детские спектакли - все для хорошего времяпрепровождения.

2026-01-01T15:57+0500

2026-01-01T15:57+0500

2026-01-01T15:57+0500

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Долгие зимние каникулы и спокойные праздничные выходные не могут обойтись без прогулок на свежем воздухе или походов на яркие шоу-программы. Активности, концерты и даже обычный поход в музей помогут разнообразить отдых. Sputnik подготовил небольшую подборку для ташкентцев. ЕлкиНовогодние шоу проходят почти во всех парках столицы Узбекистана. Например, в Magic City по 11 января можно посмотреть сказку "Подарок Деда Мороза", посетить шоу фокусника и настоящий волшебный парад.В парк Magic Safari также до 11 января показывают мюзиклы и сказки для детей. До 4 января на площади у главной новогодней елки страны каждый день проходят представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в торговых точках можно купить сувениры и подарки.Новогодние фестивали проводятся также рядом с Humo Arena, на гастрономической улице Тараса Шевченко и в столичном Центральном парке.Открыт для посещения Ташкентский зоопарк - он работает ежедневно и без выходных. Спектакли и представленияСпектакль "Холодное сердце" Спектакль "Гринч на новогоднем карнавале"Интерактивное новогоднее представление "Сундук Деда Мороза"Детское представление "Новогоднее шоу"Сказка "Новые приключения Щелкунчика"Ледовое шоу "Aladdin и другие сказки 1001 ночи"Сказка "Алиса в стране чудес"Ярмарки и выставкиНовогодняя ярмарка проходит в Музее Плова - вход свободный, каждый желающий может приобрести изделия ручной работы для украшения дома или подарка близким людям. Работать она будет до 11 января. До 9 января можно посетить мультимедийную выставку "Быть Ван Гогом" в Tashkent City Mall и узнать ближе историю жизни одного из знаменитых художников XIX века. КонцертыДля ценителей рока в ташкентском парке Анхор выступит Тилль Линдеманн — вокалист известной группы Rammstein. В новом году он начинает сольный тур "Meine Welt" в Центральной Азии.

