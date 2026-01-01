Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте
Новогодние шоу, рок-концерты, познавательные выставки и детские спектакли - все для хорошего времяпрепровождения.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Долгие зимние каникулы и спокойные праздничные выходные не могут обойтись без прогулок на свежем воздухе или походов на яркие шоу-программы. Активности, концерты и даже обычный поход в музей помогут разнообразить отдых. Sputnik подготовил небольшую подборку для ташкентцев.
Елки
Новогодние шоу проходят почти во всех парках столицы Узбекистана. Например, в Magic City по 11 января можно посмотреть сказку "Подарок Деда Мороза", посетить шоу фокусника и настоящий волшебный парад.
В парк Magic Safari также до 11 января показывают мюзиклы и сказки для детей.
До 4 января на площади у главной новогодней елки страны каждый день проходят представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в торговых точках можно купить сувениры и подарки.
Новогодние фестивали проводятся также рядом с Humo Arena, на гастрономической улице Тараса Шевченко и в столичном Центральном парке.
Открыт для посещения Ташкентский зоопарк - он работает ежедневно и без выходных.
Спектакли и представления
Спектакль "Холодное сердце"
Где: Дворец Международных Форумов
Когда: 2-4 января
Во сколько: 11.00, 13.00 и 17.00
Цены: от 75 тысяч сумов
Спектакль "Гринч на новогоднем карнавале"
Где: Дворец искусств "Туркистон"
Когда: 2-6 января
Во сколько: 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00
Цены: от 60 тысяч сумов
Интерактивное новогоднее представление "Сундук Деда Мороза"
Где: Театр +
Когда: 2-10 января
Во сколько: 11.00, 13.00, 14.00 и 16.00
Цены: от 100 000 до 180 000 сумов
Детское представление "Новогоднее шоу"
Где: Дворец "Дружба Народов"
Когда: 3 января
Во сколько: 18.00
Цены: от 60 тысяч сумов
Сказка "Новые приключения Щелкунчика"
Где: Дворец профсоюзов Узбекистана
Когда: 2-3 января
Во сколько: 11.00, 12.00, 14.00 и 15.00
Цены: от 60 000 до 80 000 сумов
Ледовое шоу "Aladdin и другие сказки 1001 ночи"
Где: Humo Arena
Когда: 3 января
Во сколько: 15.00 и 18.00
Цены: от 70 000 до 300 000 сумов
Сказка "Алиса в стране чудес"
Где: ГАБТ имени Алишера Навои
Когда: 4-7 января и 20-21 января
Во сколько: 12.00 и 17.00
Цены: от 77 000 до 220 000 сумов
Ярмарки и выставки
Новогодняя ярмарка проходит в Музее Плова - вход свободный, каждый желающий может приобрести изделия ручной работы для украшения дома или подарка близким людям. Работать она будет до 11 января.
До 9 января можно посетить мультимедийную выставку "Быть Ван Гогом" в Tashkent City Mall и узнать ближе историю жизни одного из знаменитых художников XIX века.
Концерты
Для ценителей рока в ташкентском парке Анхор выступит Тилль Линдеманн — вокалист известной группы Rammstein. В новом году он начинает сольный тур "Meine Welt" в Центральной Азии.
