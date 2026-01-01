Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260101/kuda-sxodit-na-novogodnix-kanikulax-spisok-54600915.html
Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте
Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Новогодние шоу, рок-концерты, познавательные выставки и детские спектакли - все для хорошего времяпрепровождения.
2026-01-01T15:57+0500
2026-01-01T15:57+0500
ташкент
узбекистан
новый год
каникулы
общество
отдых
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54475404_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_74aa1e265f34160107266b0fee65ab10.jpg
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Долгие зимние каникулы и спокойные праздничные выходные не могут обойтись без прогулок на свежем воздухе или походов на яркие шоу-программы. Активности, концерты и даже обычный поход в музей помогут разнообразить отдых. Sputnik подготовил небольшую подборку для ташкентцев. ЕлкиНовогодние шоу проходят почти во всех парках столицы Узбекистана. Например, в Magic City по 11 января можно посмотреть сказку "Подарок Деда Мороза", посетить шоу фокусника и настоящий волшебный парад.В парк Magic Safari также до 11 января показывают мюзиклы и сказки для детей. До 4 января на площади у главной новогодней елки страны каждый день проходят представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в торговых точках можно купить сувениры и подарки.Новогодние фестивали проводятся также рядом с Humo Arena, на гастрономической улице Тараса Шевченко и в столичном Центральном парке.Открыт для посещения Ташкентский зоопарк - он работает ежедневно и без выходных. Спектакли и представленияСпектакль "Холодное сердце" Спектакль "Гринч на новогоднем карнавале"Интерактивное новогоднее представление "Сундук Деда Мороза"Детское представление "Новогоднее шоу"Сказка "Новые приключения Щелкунчика"Ледовое шоу "Aladdin и другие сказки 1001 ночи"Сказка "Алиса в стране чудес"Ярмарки и выставкиНовогодняя ярмарка проходит в Музее Плова - вход свободный, каждый желающий может приобрести изделия ручной работы для украшения дома или подарка близким людям. Работать она будет до 11 января. До 9 января можно посетить мультимедийную выставку "Быть Ван Гогом" в Tashkent City Mall и узнать ближе историю жизни одного из знаменитых художников XIX века. КонцертыДля ценителей рока в ташкентском парке Анхор выступит Тилль Линдеманн — вокалист известной группы Rammstein. В новом году он начинает сольный тур "Meine Welt" в Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20251224/gde-i-kogda-proxodyat-prazdnichnye-elki-v-tashkente-54442937.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54475404_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8bb700bb48209ea2e583ac37b26d445c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент узбекистан елки новый год каникулы спектакль шоу выставка концерт тилль линдеманн
ташкент узбекистан елки новый год каникулы спектакль шоу выставка концерт тилль линдеманн

Куда сходить на новогодних каникулах в Ташкенте

15:57 01.01.2026
© SputnikНовый год
Новый год - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2026
© Sputnik
Подписаться
Новогодние шоу, рок-концерты, познавательные выставки и детские спектакли - все для хорошего времяпрепровождения.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Долгие зимние каникулы и спокойные праздничные выходные не могут обойтись без прогулок на свежем воздухе или походов на яркие шоу-программы. Активности, концерты и даже обычный поход в музей помогут разнообразить отдых. Sputnik подготовил небольшую подборку для ташкентцев.
Куда можно сходить на новогодних каникулах - Sputnik Узбекистан
Куда можно сходить на новогодних каникулах - Sputnik Узбекистан

Елки

Новогодние шоу проходят почти во всех парках столицы Узбекистана. Например, в Magic City по 11 января можно посмотреть сказку "Подарок Деда Мороза", посетить шоу фокусника и настоящий волшебный парад.
В парк Magic Safari также до 11 января показывают мюзиклы и сказки для детей.
До 4 января на площади у главной новогодней елки страны каждый день проходят представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в торговых точках можно купить сувениры и подарки.
Новогодние фестивали проводятся также рядом с Humo Arena, на гастрономической улице Тараса Шевченко и в столичном Центральном парке.
Открыт для посещения Ташкентский зоопарк - он работает ежедневно и без выходных.

Спектакли и представления

Спектакль "Холодное сердце"
Где: Дворец Международных Форумов
Когда: 2-4 января
Во сколько: 11.00, 13.00 и 17.00
Цены: от 75 тысяч сумов
Спектакль "Гринч на новогоднем карнавале"
Где: Дворец искусств "Туркистон"
Когда: 2-6 января
Во сколько: 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00
Цены: от 60 тысяч сумов
Интерактивное новогоднее представление "Сундук Деда Мороза"
Где: Театр +
Когда: 2-10 января
Во сколько: 11.00, 13.00, 14.00 и 16.00
Цены: от 100 000 до 180 000 сумов
Детское представление "Новогоднее шоу"
Где: Дворец "Дружба Народов"
Когда: 3 января
Во сколько: 18.00
Цены: от 60 тысяч сумов
Сказка "Новые приключения Щелкунчика"
Где: Дворец профсоюзов Узбекистана
Когда: 2-3 января
Во сколько: 11.00, 12.00, 14.00 и 15.00
Цены: от 60 000 до 80 000 сумов
Ледовое шоу "Aladdin и другие сказки 1001 ночи"
Где: Humo Arena
Когда: 3 января
Во сколько: 15.00 и 18.00
Цены: от 70 000 до 300 000 сумов
Сказка "Алиса в стране чудес"
Где: ГАБТ имени Алишера Навои
Когда: 4-7 января и 20-21 января
Во сколько: 12.00 и 17.00
Цены: от 77 000 до 220 000 сумов

Ярмарки и выставки

Новогодняя ярмарка проходит в Музее Плова - вход свободный, каждый желающий может приобрести изделия ручной работы для украшения дома или подарка близким людям. Работать она будет до 11 января.
До 9 января можно посетить мультимедийную выставку "Быть Ван Гогом" в Tashkent City Mall и узнать ближе историю жизни одного из знаменитых художников XIX века.

Концерты

Для ценителей рока в ташкентском парке Анхор выступит Тилль Линдеманн — вокалист известной группы Rammstein. В новом году он начинает сольный тур "Meine Welt" в Центральной Азии.
Новогодние праздничные елки в Ташкенте место проведения и время - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
Где и когда проходят праздничные елки в Ташкенте
24 декабря 2025, 19:20
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0