https://uz.sputniknews.ru/20260101/novogodnie-filmy-podborka-54597078.html

Новогодние фильмы для отличного настроения: 15 киноидей для праздничных вечеров

Новогодние фильмы для отличного настроения: 15 киноидей для праздничных вечеров

Sputnik Узбекистан

Праздничные выходные — отличный повод устроить семейный киносеанс.

2026-01-01T11:43+0500

2026-01-01T11:43+0500

2026-01-01T11:43+0500

новый год

фильмы

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1313/90/13139083_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_0b548234b1a7aea3e160f988f1bbd8ec.jpg

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Настали долгожданные новогодние каникулы, полные спокойствия, неспешности и отдыха. В эти дни нет ничего приятнее, чем растянуться на любимом диване, взять тазик оливье и включить любимый новогодний фильм.Sputnik собрал для вас 15 фильмов и мультфильмов, которые создают атмосферу праздника, тепла и уюта. От всемирно известных классиков до душевных историй — в нашей подборке.1. "Один дома" (1990) / "Один дома 2" (1992)Классика новогоднего кино. Маленький Кевин Маккалистер остается один дома и защищает свой дом от грабителей, придумывая хитроумные ловушки. Сиквел переносит его в Нью‑Йорк, где приключения становятся еще масштабнее. Такой формат комедии давно стал обязательным для праздничного просмотра.2. "Эльф" (2003)Модерн‑классика с Виллом Ферреллом: человек, выросший среди эльфов, отправляется в Нью‑Йорк в поисках семьи. Веселый, добрый фильм с теплой атмосферой и узнаваемой праздничной эстетикой.3. "Чудо на 34‑й улице" (1947/1994)История о человеке, который утверждает, что он настоящий Санта‑Клаус, и о вере в чудеса, которая зажигает сердца окружающих. Эта теплая картина давно стала стандартом рождественских просмотров.4. "Гринч – похититель Рождества" (2000)Жил‑был Гринч — ворчливый зеленый колючий персонаж, который решил украсть праздник у жителей города Хувиля. Но под новогодней рутиной он сталкивается с настоящей магией добра.5. "Четыре Рождества" (2008)Комедия о паре, которая пытается посетить всех родственников в один праздничный день. Веселая и непредсказуемая история о семейных традициях, хаосе и том, как важно сохранять близкие связи.6. "Санта‑Клаус" (1994)Скотт Кэлвин случайно становится новым Санта‑Клаусом и учится справляться с этой ролью. Фильм сочетает в себе элемент волшебства и непредсказуемых семейных приключений.7. "Рождественские хроники" (2018)История о брате и сестре, которые в рождественскую ночь случайно сталкиваются с самым настоящим Санта‑Клаусом — и от этого зависят не только их праздники, но и праздничное настроение всех детей.8. "Ёлки" (серия фильмов)Российская традиция праздничных историй: несколько переплетенных сюжетов о любви, семейных отношениях и неожиданностях судьбы в канун Нового года. Часть фильмов — светлая комедия, часть — душевная семейная драма.9. "Подарок на Рождество" (1996)Комедия с динамичным сюжетом, где герой в панике пытается успеть купить идеальный подарок для ребенка в последний момент. Легкий и развлекательный фильм с узнаваемыми ситуациями.10. "Рождественская история" (2009)Экранизация классической повести Чарльза Диккенса о духе Рождества, чудесах и изменении взглядов на жизнь. Картина сочетает семейный стиль и глубокие эмоции, связанные с праздником.11. "Плохой Санта" (2003)Черная комедия о не самом типичном Санте, у которого свои мотивы, но в итоге его путь приводит к неожиданным переменам. Фильм с юмором для аудитории, которая готова к нестандартному праздничному кино.12. "Морозко" (1964)Классическая советская сказка о зимних приключениях, наполненная волшебством, музыкой и праздничной атмосферой. История, которая особенно хорошо смотрится на фоне зимнего пейзажа.13. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)Хотя это не строго новогодний фильм, комедия Гайдая остается одной из самых любимых семейных картин для просмотра в праздничные дни благодаря своему легкому юмору и доброму настрою.14. "Полярный экспресс" (2004)Анимационная история о мальчике, который отправляется на магическом поезде к Северному полюсу, чтобы встретить Санту. Колоритный мультфильм о вере в чудеса и приключениях.15. "Кошмар перед Рождеством" (1993)Анимационная лента, которая сочетает дух Хэллоуина и Рождества, создавая необычную и очаровательную праздничную атмосферу.Праздничные киноночи - это не только развлечение, но и способ создать уют, поностальгировать и провести время с близкими. Эти фильмы подойдут для семейного просмотра, романтического вечера или совместной традиции — от классики до современных новогодних историй.

https://uz.sputniknews.ru/20251231/istoriya-deda-moroza-iz-tashkenta-54584481.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фильм новый год рождество один дома кино подборка