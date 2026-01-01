https://uz.sputniknews.ru/20260101/uzbekistan-natsionalnuya-sistema-sertifikatsiyi-upravleniya-borba-korruptsiya-54601551.html
В Узбекистане внедрят Национальную систему сертификации управления по борьбе с коррупцией
В Узбекистане внедрят Национальную систему сертификации управления по борьбе с коррупцией
Запускать систему будут согласно графику Агентства по борьбе с коррупцией.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. С 1 июля 2026 года в государственных органах и организациях Узбекистана поэтапно до 2030 года начнут внедрять Национальную систему сертификации управления по борьбе с коррупцией, сообщает Минюст страны. В первую очередь система заработает в тех учреждениях, работа по борьбе с коррупцией которых признана "неудовлетворительной" по итогам рейтинговой оценки. Внедрять систему будут поэтапно согласна графику Агентства по борьбе с коррупцией. Руководители и заместители перестанут получать стимулирующие выплаты, если в их организациях своевременно и в установленный срок не запустят Национальную систему сертификации управления. Кроме того, в стране появится информационный программный комплекс "Цифровой комплаенс". В тестовом режиме его запустят 1 июля 2026 года. Он предусматривает полную цифровизацию деятельности подразделений внутреннего контроля по борьбе с коррупцией благодаря запуску модуля "E-Komplaens". Участники комплекса смогут быстро обмениваться информацией, необходимой для предупреждения случаев коррупции в стране.Также теперь Агентство по борьбе с коррупцией сможет предоставлять защитный ордер для лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях - это позволит уберечь их от преследования и давления. Помимо прочего, в Узбекистане учредят нагрудной знак "За вклад в борьбу с коррупцией".
