В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией
В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией
Sputnik Узбекистан
Также для стимулирования обращений о фактах коррупции в республике предлагают внедрить механизмы выдачи охранного ордера информаторам и реального поощрения
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией. Президент Узбекистана ознакомился с проводимой работой и дальнейшими планами по борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о совершенствовании и цифровизации комплаенс-контроля. Так, за прошедший период в республике: В рамках кластера планируют обмен информацией, проведение совместных мероприятий, мониторинг и оценку результатов. Все это позволит сформировать целостную экосистему и повысить эффективность борьбы с коррупцией. Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта На основе интеграции баз данных различных ведомств планируют создать Центр риск-анализа для автоматического выявления коррупционных угроз и случаев аффилированности (взаимосвязи лиц— физических, юридических) в госзакупках. Президенту рассказали о планах по полной цифровизации работы комплаенс-подразделений и повышению оперативности выявления факторов риска. Речь шла о необходимости усиления общественного контроля при принятии решений. В этой связи глава республики поручил усилить контроль за открытой публикацией документов в системе "E-qaror" и расширить возможности общественного контроля за использованием бюджетных средств. Расширение масштабов и действенности превентивных мер борьбы с коррупцией Отмечалось, что важно активнее вовлекать население в процесс борьбы с коррупцией: расширять инициативные группы по мониторингу исполнения инвестпроектов, обеспечивать участие активистов махалли в контроле строительных работ. Также руководителя страны проинформировали о принимаемых мерах по устранению злоупотреблений в администрировании налога на добавленную стоимость и противодействию экономическим правонарушениям в различных сферах. Шавкат Мирзиёев дал указания по сокращению человеческого фактора и дальнейшему переходу к полной автоматизации учета НДС. Он поручил ответственным лицам уделять внимание устранению не только последствий, но и причин экономических правонарушений, расширять цифровизацию, дистанционный контроль и международное сотрудничество.
узбекистан борьба с коррупцией
узбекистан борьба с коррупцией

В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией

11:56 11.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших планах по борьбе с коррупцией
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших планах по борьбе с коррупцией - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также для стимулирования обращений о фактах коррупции в республике предлагают внедрить механизмы выдачи охранного ордера информаторам и их реального поощрения.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией. Президент Узбекистана ознакомился с проводимой работой и дальнейшими планами по борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба главы государства.
Речь шла о совершенствовании и цифровизации комплаенс-контроля.
Так, за прошедший период в республике:
пересмотрели деятельность структур комплаенс-контроля в госорганах;
внутренние контрольные подразделения провели более 11 тыс. проверок, предотвратили нецелевое использование средств на сумму 793 млрд сумов, выявили финансовых ошибок и нарушений почти на 2 трлн сумов, взыскали 478 млрд сумов ущерба;
утвердили показатели эффективности (KPI) внутренних подразделений по борьбе с коррупцией. Их сотрудники провели более 700 проверок, мониторингов и надзорных мероприятий, выявили 1 397 случаев конфликта интересов, нарушений на 354 млрд сумов, предотвратили нецелевое расходование около 550 млрд сумов;
в отношении должностных лиц возбудили 26 уголовных дел, 24 лица привлекли к административной и 148 – к дисциплинарной ответственности.
"Для вывода этой деятельности на новый уровень предложено создать кластер по борьбе с коррупцией. Эта система взаимодействия будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Агентством по противодействию коррупции, правоохранительными органами, Счетной палатой, Инспекцией государственного финансового контроля, внутренними контрольными подразделениями ведомств, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, ННО и объединению их усилий", — говорится в сообщении.
В рамках кластера планируют обмен информацией, проведение совместных мероприятий, мониторинг и оценку результатов. Все это позволит сформировать целостную экосистему и повысить эффективность борьбы с коррупцией.
Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта
На основе интеграции баз данных различных ведомств планируют создать Центр риск-анализа для автоматического выявления коррупционных угроз и случаев аффилированности (взаимосвязи лиц— физических, юридических) в госзакупках. Президенту рассказали о планах по полной цифровизации работы комплаенс-подразделений и повышению оперативности выявления факторов риска.
Речь шла о необходимости усиления общественного контроля при принятии решений. В этой связи глава республики поручил усилить контроль за открытой публикацией документов в системе "E-qaror" и расширить возможности общественного контроля за использованием бюджетных средств.
Расширение масштабов и действенности превентивных мер борьбы с коррупцией
"Предложено создать проектные офисы, занимающиеся устранением факторов, способствующих коррупции. Подчеркнуто, что работа должна вестись прежде всего в сферах с высоким уровнем коррупционных преступлений и бюрократии, большим количеством обращений граждан и низкой степенью цифровизации. По итогам деятельности таких офисов будет готовиться отчет и представляться общественности", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что важно активнее вовлекать население в процесс борьбы с коррупцией: расширять инициативные группы по мониторингу исполнения инвестпроектов, обеспечивать участие активистов махалли в контроле строительных работ.
"Для стимулирования обращений о фактах коррупции предложено внедрить механизмы выдачи охранного ордера информаторам и реального поощрения. Инициировано учреждение нагрудного знака "За вклад в борьбу с коррупцией", — говорится в сообщении.
Также руководителя страны проинформировали о принимаемых мерах по устранению злоупотреблений в администрировании налога на добавленную стоимость и противодействию экономическим правонарушениям в различных сферах.
Шавкат Мирзиёев дал указания по сокращению человеческого фактора и дальнейшему переходу к полной автоматизации учета НДС.
Он поручил ответственным лицам уделять внимание устранению не только последствий, но и причин экономических правонарушений, расширять цифровизацию, дистанционный контроль и международное сотрудничество.
