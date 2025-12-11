https://uz.sputniknews.ru/20251211/uzbekistan-klaster-borba-korruptsiya-54077946.html

В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией

В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией

Sputnik Узбекистан

Также для стимулирования обращений о фактах коррупции в республике предлагают внедрить механизмы выдачи охранного ордера информаторам и реального поощрения

2025-12-11T11:56+0500

2025-12-11T11:56+0500

2025-12-11T11:56+0500

общество

узбекистан

борьба с коррупцией

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54074120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_833e42cd206bb73835455460bbc339ae.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут кластер по борьбе с коррупцией. Президент Узбекистана ознакомился с проводимой работой и дальнейшими планами по борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о совершенствовании и цифровизации комплаенс-контроля. Так, за прошедший период в республике: В рамках кластера планируют обмен информацией, проведение совместных мероприятий, мониторинг и оценку результатов. Все это позволит сформировать целостную экосистему и повысить эффективность борьбы с коррупцией. Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта На основе интеграции баз данных различных ведомств планируют создать Центр риск-анализа для автоматического выявления коррупционных угроз и случаев аффилированности (взаимосвязи лиц— физических, юридических) в госзакупках. Президенту рассказали о планах по полной цифровизации работы комплаенс-подразделений и повышению оперативности выявления факторов риска. Речь шла о необходимости усиления общественного контроля при принятии решений. В этой связи глава республики поручил усилить контроль за открытой публикацией документов в системе "E-qaror" и расширить возможности общественного контроля за использованием бюджетных средств. Расширение масштабов и действенности превентивных мер борьбы с коррупцией Отмечалось, что важно активнее вовлекать население в процесс борьбы с коррупцией: расширять инициативные группы по мониторингу исполнения инвестпроектов, обеспечивать участие активистов махалли в контроле строительных работ. Также руководителя страны проинформировали о принимаемых мерах по устранению злоупотреблений в администрировании налога на добавленную стоимость и противодействию экономическим правонарушениям в различных сферах. Шавкат Мирзиёев дал указания по сокращению человеческого фактора и дальнейшему переходу к полной автоматизации учета НДС. Он поручил ответственным лицам уделять внимание устранению не только последствий, но и причин экономических правонарушений, расширять цифровизацию, дистанционный контроль и международное сотрудничество.

https://uz.sputniknews.ru/20251006/antikorruptsionnye-vedomstva-uzbekistana-i-belarusi-budut-sotrudnichat-52491592.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан борьба с коррупцией