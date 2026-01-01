Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260101/uzbekistan-nulevye-poshliny-na-import-produkt-pitaniye-54598970.html
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт основных продуктов питания
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт основных продуктов питания
Sputnik Узбекистан
Решение позволит сохранить ценовую стабильность на внутреннем рынке.
2026-01-01T13:55+0500
2026-01-01T13:55+0500
узбекистан
пошлины
импорт
общество
льготы
налоговые льготы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489250_225:0:3574:1884_1920x0_80_0_0_7b32f0437d5f4fb57ff1de730cfc7fc7.jpg
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Беспошлинный ввоз в Узбекистан социально значимых продуктов питания продлен до 1 января 2027 года, говорится в указе президента страны. Нулевую ставку таможенных пошлин установили для порядка 60 видов продовольствия. Под беспошлинный импорт попадают мясо и консервы, рыба, сахар, некоторые виды масел и жиров, птичьи яйца, фрукты, в том числе и бананы, овощи, цитрусовые (кроме лимонов), кофе, чай, мука и хлебобулочные изделия, молочные продукты, сладости, бобовые, соусы, минеральная и газированная вода, детская одежда и многое другое. Подобная мера позволяет сохранять стабильный ценовой диапазон на внутреннем рынке Узбекистана, сохраняет доступность важных и основных товаров, а также смягчает инфляционное давление на потребителя. Шавкат Мирзиёев поручил заместителю премьер-министра Узбекистана Жамшиду Ходжаеву совместно с профильными министерствами для продовольственной безопасности и при необходимости помогать корректировать предложенный перечень товаров.
https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-tamojennye-poshliny-tovar-48460267.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489250_643:0:3155:1884_1920x0_80_0_0_702c221e369ad3f3db9cb6644a9d76f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан импорт таможня пошлин ставка беспошлинный ввоз товар продукты
узбекистан импорт таможня пошлин ставка беспошлинный ввоз товар продукты

В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт основных продуктов питания

13:55 01.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовФрукты на прилавке супермаркета
Фрукты на прилавке супермаркета - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Решение позволит сохранить ценовую стабильность на внутреннем рынке.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Беспошлинный ввоз в Узбекистан социально значимых продуктов питания продлен до 1 января 2027 года, говорится в указе президента страны.
Нулевую ставку таможенных пошлин установили для порядка 60 видов продовольствия.
Под беспошлинный импорт попадают мясо и консервы, рыба, сахар, некоторые виды масел и жиров, птичьи яйца, фрукты, в том числе и бананы, овощи, цитрусовые (кроме лимонов), кофе, чай, мука и хлебобулочные изделия, молочные продукты, сладости, бобовые, соусы, минеральная и газированная вода, детская одежда и многое другое.
Подобная мера позволяет сохранять стабильный ценовой диапазон на внутреннем рынке Узбекистана, сохраняет доступность важных и основных товаров, а также смягчает инфляционное давление на потребителя.
Шавкат Мирзиёев поручил заместителю премьер-министра Узбекистана Жамшиду Ходжаеву совместно с профильными министерствами для продовольственной безопасности и при необходимости помогать корректировать предложенный перечень товаров.
Экспорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2025
Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров
17 марта 2025, 17:21
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0