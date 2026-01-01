В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт основных продуктов питания
© Sputnik / Бахром ХатамовФрукты на прилавке супермаркета
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Решение позволит сохранить ценовую стабильность на внутреннем рынке.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Беспошлинный ввоз в Узбекистан социально значимых продуктов питания продлен до 1 января 2027 года, говорится в указе президента страны.
Нулевую ставку таможенных пошлин установили для порядка 60 видов продовольствия.
Под беспошлинный импорт попадают мясо и консервы, рыба, сахар, некоторые виды масел и жиров, птичьи яйца, фрукты, в том числе и бананы, овощи, цитрусовые (кроме лимонов), кофе, чай, мука и хлебобулочные изделия, молочные продукты, сладости, бобовые, соусы, минеральная и газированная вода, детская одежда и многое другое.
Подобная мера позволяет сохранять стабильный ценовой диапазон на внутреннем рынке Узбекистана, сохраняет доступность важных и основных товаров, а также смягчает инфляционное давление на потребителя.
Шавкат Мирзиёев поручил заместителю премьер-министра Узбекистана Жамшиду Ходжаеву совместно с профильными министерствами для продовольственной безопасности и при необходимости помогать корректировать предложенный перечень товаров.
17 марта 2025, 17:21