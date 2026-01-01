https://uz.sputniknews.ru/20260101/vsu-udar-kafe-gostinitsa-noviy-god-kherson-pogibshie-54599780.html

ВСУ ударили по кафе и гостинице в новогоднюю ночь в Херсонской области - есть погибшие

Среди пострадавших - пятеро детей.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Более 20 человек погибли и свыше 50 пострадали в новогоднюю ночь при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, что это преступление стоит в один ряд с трагедией в Одессе - тогда украинские неонацисты загнали в Дом Профсоюзов и заживо сожгли людей, которые были против переворота на Украине. По данным МЧС, все пострадавшие госпитализированы, среди них - пятеро детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку "неонацистской ненавистью" и "расчеловечиванием" и отметила, что к данному преступлению причастны все, кто финансирует террористов на Украине. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко также отреагировала на удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области, назвав произошедшее "абсолютным нравственным уродством".СК возбудил уголовное дело.

