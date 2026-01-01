ВСУ ударили по кафе и гостинице в новогоднюю ночь в Херсонской области - есть погибшие
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области
© Foto
Среди пострадавших - пятеро детей.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Более 20 человек погибли и свыше 50 пострадали в новогоднюю ночь при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, что это преступление стоит в один ряд с трагедией в Одессе - тогда украинские неонацисты загнали в Дом Профсоюзов и заживо сожгли людей, которые были против переворота на Украине.
"Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей. Вот так выглядит "мир", к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы разведчика — почти под бой курантов", - подчеркнул Владимир Сальдо.
По данным МЧС, все пострадавшие госпитализированы, среди них - пятеро детей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку "неонацистской ненавистью" и "расчеловечиванием" и отметила, что к данному преступлению причастны все, кто финансирует террористов на Украине.
"Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!", - написала Мария Захарова.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко также отреагировала на удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области, назвав произошедшее "абсолютным нравственным уродством".
"Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь. Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
СК возбудил уголовное дело.