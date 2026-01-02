https://uz.sputniknews.ru/20260102/aeroport-tashkenta-obslujil-pochti-10-millionov-passajirov-v-2025-godu-54603807.html

Аэропорт Ташкента обслужил почти 10 миллионов пассажиров в 2025 году

По итогам прошлого года пассажиропоток продемонстрировал уверенный рост на 14%, а количество выполненных рейсов увеличилось на 15%.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента в 2025 году обслужил почти 10 миллионов пассажиров и свыше 40 тысяч рейсов, чем подтвердил статус крупнейшего авиационного хаба республики, сообщает Uzbekistan AirportsДля сравнения, в 2024 году аэропорт принял 34 789 рейсов и 8 725 521 пассажира. Основной объем перевозок традиционно пришелся на международные направления. В течение года аэропорт обеспечивал авиасообщение со странами Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ. При этом сохранялся стабильный спрос и на внутренние рейсы.Рост показателей был достигнут за счет расширения маршрутной сети, увеличения частоты полетов, а также общего увеличения мобильности пассажиров, добавили в Uzbekistan Airports.

