При теракте ВСУ в Хорлах погибли 28 человек, включая двух несовершеннолетних
16:15 02.01.2026 (обновлено: 17:14 02.01.2026)
© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости
Подписаться
В медучреждения доставлили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, среди них пятеро детей.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области число погибших достигло 28 человек, сообщил Минздрав Крыма.
По данным Следственного комитета РФ, в медучреждения доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, среди них пятеро детей.
При первоначальном осмотре места ЧП специалисты обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Москва потребовала от УВКПЧ ООН как можно скорее публично осудить теракт, совершенный киевским режимом, заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — сказал он.
Россия решительно осуждает очередное "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель — любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки мирного урегулирования, подчеркнул Гатилов.
© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X написал, что удар ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области перечеркивает возможность проведения мирных переговоров по Украине.
"Мирные переговоры срываются", — утверждает он.
На теракт отреагировали и в Финляндии. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области.
"ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.
Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.
© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости
В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 27 мирных жителей, еще 31 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.