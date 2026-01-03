Итоги года в газовой отрасли: переориентация на азиатский рынок

https://uz.sputniknews.ru/20260103/itogi-goda-v-gazovoy-otrasli-pereorientatsiya-na-aziatskiy-rynok-54620729.html

Поставки российского газа на азиатские рынки выросли уже в 2025 году. Это произошло благодаря плановому росту поставок по газопроводу "Сила Сибири". Он вышел на проектную мощность в 38 млрд кубометров и вероятно превысит это значение – 38,6-38,9 млрд кубометров газа.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. 2025 год в российской газовой отрасли запомнится продолжающейся переориентацией с европейского рынка на азиатский, отмечает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.С 1 января 2025 года Украина перекрыла транзит российского трубопроводного газа в Европу. Главным противником этого решения Киева была Словакия. Словацкие политики даже открыто угрожали, что Киев перестанет получат из Словакии электроэнергию (Словакия является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии для Украины). Но Киев все равно перекрыл транзит, а центральноевропейские страны не выполнили ни одной своей угрозы. "Газпром", со своей стороны, пошел Словакии навстречу и наладил газоснабжение через "Турецкий поток".Однако в целом в 2025 году поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились фактически вдвое: в 2024 году было поставлено около 32 млрд кубометров, а в 2025-м отгрузки составят примерно 16-16,5 млрд кубометров. "Турецкий поток" в прошедшем году работал с превышением проектной мощности (мощность ветки, предназначенной для Европы, 15,75 млрд кубометров).Сокращение поставок российского трубопроводного газа в Европу привело к удержанию относительно высоких цен на европейском газовом рынке, что было выгодно российскому бюджету, ведь экспортная пошлина на трубопроводный газ составляет 30% от рыночной цены. Однако, чем меньше российского газа остается на европейском рынке, тем активнее Брюссель старается ввести официальное эмбарго на газ из России.Обойдет ли ЕС вето Венгрии и Словакии? – интрига 2026 годаВ 2025 г. Еврокомиссии удалось согласовать санкции в отношении российского СПГ, хотя ранее против любых санкций в отношении российского газа выступали Венгрия и Словакия. СПГ из России поставляется в Бельгию, Францию, Нидерланды, Португалию, Испанию и другие страны ЕС. Запрет импорта российского СПГ, а сейчас Москва занимает второе место по объемам продаж СПГ в Европе, приведет к росту цен на бирже. А биржевые котировки повлияют на стоимость газа по долгосрочным контрактам.С 26 апреля 2026 года будет запрещено импортировать СПГ из России по краткосрочным контрактам, а с 2027 года — и по долгосрочным. Запрета на импорт трубопроводного газа нет, но Брюссель старается ввести его как можно быстрее, обойдя право вето Венгрии и Словакии. Удастся ли ему это сделать или нет – одна из интриг 2026 года.Азиатские рынки впередиВ 2026 году российский СПГ окончательно с европейского рынка перейдет в Азию. Но фактически речь идет про один проект — "Ямал СПГ". Российский бюджет от новых санкций Евросоюза в отношении сжиженного газа не пострадает, так как "Ямал СПГ" имеет налоговые льготы, которые будут действовать еще примерно 5-6 лет. А вот акционеры проекта, среди которых НОВАТЭК (50,1%), французская TotalEnergies (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%), снизят свою прибыль, так как стоимость доставки СПГ с Ямала в Азию выше, чем в Европу.Поставки российского газа на азиатские рынки выросли уже в 2025 г. Во-первых, это произошло благодаря плановому росту поставок по газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году он вышел на проектную мощность в 38 млрд кубометров и вероятно даже превысит это значение – 38,6-38,9 млрд кубометров газа. В 2026 году по этому направлению изменений ждать не стоит. "Газпром" во время последнего визита президента России Владимира Путина в Китай договорился об увеличении поставок по "Силе Сибири" до 42 млрд кубометров, но выход на этот объем стоит ожидать только через несколько лет.В 2025 году произошло продвижение и по "Силе Сибири 2". "Газпром" подписал с китайскими партнерами документы, фиксирующие параметры строительства. Зафиксированы мощность газопровода, маршрут, условия финансирования и т.д. Стороны не раскрывают подробностей, однако можно предположить, что фиксация всех вопросов, касающихся строительства газопровода, приводит к закреплению маршрута "Силы Сибири-2": он пройдет через Монголию. Это исключает транзитный газопровод через Казахстан, и туда будет построена труба, необходимая для газоснабжения внутреннего рынка российским газом.Но строительство нового газопровода в Китай пока не началось, так как сначала нужно подписать контракт на продажу газа. 25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам газа по "Силе Сибири 2" находится на финальной стадии.Китай примет всеГлавным прорывом в отношениях России и Китая на газовой сфере в 2025 году стали неформальные договоренности о том, что КНР начнет принимать российский подсанкционный СПГ. Проект "Арктик СПГ 2" попал под санкции США еще в ноябре 2023 года. В 2024-м первая очередь завода была введена в эксплуатацию и даже произвела отгрузки на газовозы, но ни Китай, ни Индия не приняли эти суда. В 2025 году для демонстрации работоспособности второй очереди "Арктик СПГ 2" вновь произвел погрузку СПГ на танкеры. И буквально во время визита Владимира Путина в Пекин, Китай стал принимать газовозы подсанкционного проекта.Китай выделил для этого отдельный терминал — Beihai LNG. Он, конечно, попадет под санкции США, но не перестанет от этого работать. Да, на него не будут производиться отгрузки какого-либо другого СПГ, кроме того, что приходит от российских подсанкционных проектов, но это устраивает китайские компании. За 2025 год в Китай уже доставлено 19 танкеров. Причем один из танкеров привез продукцию проекта "Портовая СПГ" (Ленинградская область).В 2026 году поставка российского СПГ в Китай возрастет, так как отгрузки с "Арктик СПГ 2" и "Портовой СПГ" будут идти уже весь год. А также начнется переориентация экспорта продукции "Ямала СПГ" из Европы в Азию.Поставки газа в Центральную Азию растутДругим направлением роста российского экспорта остается Центральная Азия. Тенденция на переход от статуса экспортера газа к статусу импортера сохраняется у многих стран региона. Реально нарастить импорт можно либо у России, либо у Туркменистана. Но последний сконцентрирован на выполнении экспортных контрактов в Китай. А "Газпрому" как раз необходимо расширять рынки сбыта и восстанавливать за счет этого добычу на западносибирских месторождениях. В октябре 2025 -го вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым подтвердил намерение "Газпрома" поставить в республику 7,7 млрд кубометров газа в 2025 году. Это на 2,06 млрд кубометров, или на 36,5% больше, чем в 2024-м, когда было отгружено 5,64 млрд кубометров.Положительная динамика торговли газом наблюдается и с Казахстаном. 8 декабря 2025 года председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов на заседании межпалатной комиссии по сотрудничеству с Казахстаном рассказал, что ожидает рост экспорта российского газа в республику с 3,8 млрд кубометров в 2024 году до 12 млрд кубометров в 2028 году.Бизнес хочет возвращения российского газаВажно отметить, что тренд на рост поставок российского газа в Центральную Азию и Китай не поменяется, даже если произойдет стабилизация отношений Москвы и Запада. Ресурсной базы Западной Сибири достаточно, чтобы удовлетворить потребности Центральной Азии и заполнить "Силу Сибири 2", даже если восстановится экспорт газа в Европу в объеме продаж 2021 года. Конечно, даже в случае урегулирования украинского конфликта в 2026-м о полном восстановлении экспорта российского газа в Европу говорить не приходится, однако вариант запуска каких-то мощностей стоит рассматривать.Быстро можно запустить работу газопровода "Ямал — Европа" через Беларусь в Польшу и Германию. Также готова к эксплуатации вторая нитка газопровода "Северный поток-2", уцелевшая при взрывах в 2022 году. Но для этого нужно вывести ее из-под санкций ЕС и выдать разрешение на ввод в эксплуатацию.Возможно также и восстановление транзита через Украину, ведь он существовал до 1 января 2025-го. А российскую нефть Киев прокачивает и сейчас. Поэтому не стоит полностью отрицать сценарий восстановления поставок российского газа в Европу, хотя Еврокомиссия как наднациональный орган выступает за полный разрыв отношений с Россией в энергетике даже после окончания СВО.Но европейский бизнес, безусловно, хочет возращения российского газа. Это позволило бы насытить рынок Европы, что привело бы к снижению биржевой цены. Газ по уцелевшей нитке "Северного потока 2" может быть поставлен как самой Германии, так транзитом в Чехию и в Австрию. А в Австрии расположен один из крупнейших газовых хабов Европы, откуда российский газ мог бы разойтись в другие страны, прежде всего в Италию и Францию. Но для начала поставок "Газпрому" нужно будет разобраться с претензиями со стороны европейских компаний.Сокращение поставок российского газа в Европу в 2022 году происходило не по решению "Газпрома", а по ряду независящих от него причин. Но ряд европейских компаний сказали, что их не интересуют причины, и "Газпром" просто должен заплатить им штраф за недопоставленный газ. И ряд арбитражей встал на сторону европейских компаний. Теперь есть риск, что если "Газпром" нарастит поставки в Европу, то те самые компании будут требовать арестовать газ и отдать его им в рамках арбитражных решений. Поэтому "Газпрому" нужно будет подписывать с европейцами соглашения об отказе от претензий. Но если изменится политическая ситуация, то и такой сценарий может быть реализован.Так что 2026 год станет периодом острой борьбы на газовых рынках.

