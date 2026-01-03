https://uz.sputniknews.ru/20260103/kak-proxodyat-prazdnichnye-vyxodnye-nukus-54615647.html

Песни, танцы и елка в "юрте": как проходят праздничные выходные в Нукусе?

Главные мероприятие в этом году проходят на площади "Дружбы" (Дослык).

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. На самом севере нашей страны, в Каракалпакстане, зимы всегда довольно холодные и ветреные. Несмотря ни на какие природные условия, жители и гости Нукуса всегда с радостью ждут новогодние каникулы, чтобы сполна окунуться в атмосферу праздника и веселья.Праздники в Каракалпакстане всегда стараются проводить с размахом.По словам жительницы Нукуса Айгуль Сабырбаевой, по возможности люди стараются в новогоднюю ночь приготовить все самое лучшее и вкусное, стол сервируют самой красивой посудой посудой, раскладывают сладости, фрукты, салаты, обязательно готовят манты и самсу.Айгуль рассказывает о еще одной хорошей и доброй традиции.А вечером жители и гости Нукуса спешат на площадь "Дружбы" ("Дослык"), где установлена главная елка. Кстати, елка в Нукусе имеет свою особенность: она как будто спрятана в юрту из огоньков и гирлянд.Праздничная атмосфера в Ташкенте: как город встречает Новый год?Здесь также организованы точки питания, развлечения для взрослых и детей, фотозоны.А еще каждый вечер здесь проходят концерты звезд каракалпакской эстрады и сеты от диджеев.Также по всему периметру дежурят милиция, пожарная и скорая помощь, которые обеспечивают безопасность граждан в праздничные дни.

