https://uz.sputniknews.ru/20260103/uzbekistan-uvelichit-import-mandarinov-pakistan-podrobnosti-54620339.html
Узбекистан увеличит импорт мандаринов из Пакистана — подробности
Узбекистан увеличит импорт мандаринов из Пакистана — подробности
Sputnik Узбекистан
В Исламабаде обсудили возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана.
2026-01-03T16:10+0500
2026-01-03T16:10+0500
2026-01-03T16:13+0500
пакистан
мандарины
импорт
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/380/35/3803547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90f06033f95517ba5da1d55ea6b16992.jpg
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить импорт мандаринов из Пакистана, основного поставщика этих цитрусовых в республику. Об этом собщает информационное агентство "Дунё".По данным агентства, посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев и специальный помощник пакистанского премьер-министра по иностранным делам Тарик Фатеми обсудили в Исламабаде вопросы торгово-экономического сотрудничества.Участники встречи рассмотрели возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана, соответствующей фитосанитарным требованиям Узбекистана.Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в сфере защиты растений, интеграции в эту сферу национальных информационных систем и внедрения процедур для упрощения процесса получения фитосанитарных сертификатов.Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.Пакистан — основной поставщик мандаринов в Узбекистан. По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года республика увеличила импорт этих цитрусовых на 9,4 процентных пункта, до 1,1 миллиона тонн. В частности, из Пакистана было ввезено 327,1 тысячи тонн. В тройку поставщиков мандаринов также входят Казахстан (314,3 тысячи тонн), Эквадор (145,9 тысячи тонн) и Китай (124,6 тысячи тонн).
https://uz.sputniknews.ru/20251129/pakistan-zainteresovan-aviagruzovye-perevozki-uzbekistan-53820951.html
пакистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/380/35/3803547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cedf3d55ed454fc9b3c0bed3312a0dd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мандарины пакистан импорт узбекистан
мандарины пакистан импорт узбекистан
Узбекистан увеличит импорт мандаринов из Пакистана — подробности
16:10 03.01.2026 (обновлено: 16:13 03.01.2026)
В Исламабаде обсудили возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить импорт мандаринов из Пакистана, основного поставщика этих цитрусовых в республику. Об этом собщает информационное агентство "Дунё".
По данным агентства, посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев и специальный помощник пакистанского премьер-министра по иностранным делам Тарик Фатеми обсудили в Исламабаде вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Участники встречи рассмотрели возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана, соответствующей фитосанитарным требованиям Узбекистана.
Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в сфере защиты растений, интеграции в эту сферу национальных информационных систем и внедрения процедур для упрощения процесса получения фитосанитарных сертификатов.
Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Пакистан — основной поставщик мандаринов в Узбекистан. По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года республика увеличила импорт этих цитрусовых на 9,4 процентных пункта, до 1,1 миллиона тонн.
В частности, из Пакистана было ввезено 327,1 тысячи тонн. В тройку поставщиков мандаринов также входят Казахстан (314,3 тысячи тонн), Эквадор (145,9 тысячи тонн) и Китай (124,6 тысячи тонн).