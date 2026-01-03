Узбекистан увеличит импорт мандаринов из Пакистана — подробности

https://uz.sputniknews.ru/20260103/uzbekistan-uvelichit-import-mandarinov-pakistan-podrobnosti-54620339.html

В Исламабаде обсудили возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана.

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить импорт мандаринов из Пакистана, основного поставщика этих цитрусовых в республику. Об этом собщает информационное агентство "Дунё".По данным агентства, посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев и специальный помощник пакистанского премьер-министра по иностранным делам Тарик Фатеми обсудили в Исламабаде вопросы торгово-экономического сотрудничества.Участники встречи рассмотрели возможность увеличения объема импорта мандариновой продукции из Пакистана, соответствующей фитосанитарным требованиям Узбекистана.Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в сфере защиты растений, интеграции в эту сферу национальных информационных систем и внедрения процедур для упрощения процесса получения фитосанитарных сертификатов.Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.Пакистан — основной поставщик мандаринов в Узбекистан. По данным Национального комитета по статистике, в январе — ноябре 2025 года республика увеличила импорт этих цитрусовых на 9,4 процентных пункта, до 1,1 миллиона тонн. В частности, из Пакистана было ввезено 327,1 тысячи тонн. В тройку поставщиков мандаринов также входят Казахстан (314,3 тысячи тонн), Эквадор (145,9 тысячи тонн) и Китай (124,6 тысячи тонн).

