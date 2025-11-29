Пакистан заинтересован в налаживании грузовых авиаперевозок с Узбекистаном

https://uz.sputniknews.ru/20251129/pakistan-zainteresovan-aviagruzovye-perevozki-uzbekistan-53820951.html
Речь также идет о расширении промкооперации, развитии торгово-экономического сотрудничества, возможности создания альтернативных транзитных и логистических маршрутов, налаживании авиагрузоперевозок, внедрении электронного визового режима для граждан Пакистана.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Пакистан планирует наладить с Узбекистаном грузовые авиаперевозки, а также внедрить электронный визовый режим для своих граждан, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился со специальным помощником Премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства, министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, а также с президентом Торгово-промышленной палаты Равалпинди (RCCI) Усманом Шавкатом.В ходе встречи пакистанская сторона выразила высокую заинтересованность в налаживании грузовых авиаперевозок с Узбекистаном. В этой связи предложено провести онлайн-встречи между частными авиакомпаниями Узбекистана и пакистанскими авиаперевозчиками. Для координации этих вопросов достигнута договоренность об установлении постоянного диалога между транспортными ведомствами двух стран.Также участники встречи обсудили вопросы расширения промышленной кооперации между двумя странами, развития торгово-экономического сотрудничества, выработки альтернативных транзитных и логистических маршрутов, налаживания авиагрузоперевозок, а также внедрения электронного визового режима для граждан Пакистана.Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана — что обсудилиКроме того, глава RCCI проинформировал о результатах бизнес-миссии представителей ведущих пакистанских деловых кругов в Узбекистан и бизнес-форума, состоявшегося в Ташкенте 10 ноября.По его мнению, эти мероприятия способствовали укреплению практических связей между деловыми кругами двух стран, продвижению проектов сотрудничества и формированию взаимных инициатив в новых направлениях.
