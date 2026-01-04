Диетолог: Как перезагрузить организм после новогодних застолий

"При умеренном потреблении — на каждый бокал алкоголя выпить бокал воды. Это хоть как-то восстановит водно-электролитный баланс. В течении дня после застолья нужно выпить два литра воды с добавлением щепотки морской соли и сока лимона в течение дня. Плюс есть сейчас электролитные смеси (натрий, калий, магний) и 1000 мг витамина С. Второе правило — микробиомная поддержка. Если выпили немного, то двенадцатичасовое окно голодания, например, с 8 вечера до 8 утра, и при этом потребляете ферментированные продукты. Третье правило — обязательно нужна метаболическая активация. Если вы выпили по бокальчику вина, поели, то 30 минут ходьбы на свежем воздухе. И обязательно нужно с утра выпить омега-3", — советует диетолог.