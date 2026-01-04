https://uz.sputniknews.ru/20260104/kolumbiya-sozvala-srochnoe-zasedanie-sovbeza-oon-v-svyazi-s-agressiey-ssha-v-venesuele-54634168.html

Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией США в Венесуэле

Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией США в Венесуэле

Sputnik Узбекистан

Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК, в котором Колумбия является председателем

2026-01-04T13:35+0500

2026-01-04T13:35+0500

2026-01-04T13:35+0500

в мире

колумбия

венесуэла

сша

совет безопасности оон

агрессия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0e/15178716_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_a41798403848765bc79041ddfc442fa0.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с агрессией США в Венесуэле, а также ходатайствовала о проведении чрезвычайного совещания Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встречи глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.Напомним, что Соединенные Штаты совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы 2–3 января 2026 года, нанеся удары по объектам в Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, в ходе которой захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Приказ отдал Дональд Трамп, аргументируя это борьбой с наркотрафиком и восстановлением контроля над нефтяными ресурсами.По данным властей Венесуэлы, погибли десятки человек, включая гражданских и военных. Удары затронули гражданские и военные цели, включая комплекс Форт-Тиуна недалеко от Каракаса.Сам президент латинской страны находится в Нью-Йорке под стражей, где, по данным СМИ, может предстать перед судом уже 5 января.Россия осудила акт вооруженной агрессии США и поддержала запрос на проведение заседания Совбеза ООН.Другие новости по ситуации в Венесуэле:в компании Starlink заявили, что в течение месяца - до 3 февраля - будут обеспечивать Венесуэлу бесплатным интернетом;вице-президент страны Родригес будет временно исполнять обязанности главы государства согласно постановлению Верховного суда Венесуэлы, сообщает Bloomberg;как пишет The New York Times со ссылкой на венесуэльского чиновника, в ходе военной операции США в субботу погибли не менее 40 человек;после задержания Мадуро в США прошли акции протеста, участники которых выступили против военных действий в Венесуэле и убийств ради нефти.

https://uz.sputniknews.ru/20260103/rossiya-prizvala-vlasti-ssha-vnesti-yasnost-vyvoz-maduro-venesuela-54626061.html

колумбия

венесуэла

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колумбия запрос заседение совет безопасности оон агрессия сша венесуэла