Председатель Совета старейшин ОТГ: Узбекистан обладает огромным потенциалом

Бинали Йылдырым часто посещает республику с 2017 года. Каждый такой визит дает возможность воочию наблюдать происходящие в стране изменения.

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан обладает огромным потенциалом и будет успешно развиваться дальше, уверен Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Он поздравил узбекский народ и руководство республики с Новым, 2026 годом.Бинали Йылдырым отметил, что лидер Узбекистана за последние 9 лет коренным образом обновил страну. Первым ярким проявлением проводимых преобразований стала либерализация валютного курса. В средне- и долгосрочной перспективе его продуманность дала очевидные результаты — экономика стала устойчиво расти, объемы инвестиций увеличились, число глобальных инвесторов возросло, как и поток приезжающих в страну гостей и туристов.Председатель Совета старейшин ОТГ от имени тюркского мира, выразил благодарность за идеи и инициативы, которые выдвигает президент Узбекистана.Он также добавил, что в рамках Организации тюркских государств республика демонстрирует самые высокие темпы роста численности населения. Человеческий капитал является самым ценным богатством: материальные ресурсы могут со временем исчерпаться, тогда как потенциал людей остается неисчерпаемым.

