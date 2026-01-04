Узбекистан
Председатель Совета старейшин ОТГ: Узбекистан обладает огромным потенциалом
Sputnik Узбекистан
Бинали Йылдырым часто посещает республику с 2017 года. Каждый такой визит дает возможность воочию наблюдать происходящие в стране изменения.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан обладает огромным потенциалом и будет успешно развиваться дальше, уверен Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Он поздравил узбекский народ и руководство республики с Новым, 2026 годом.Бинали Йылдырым отметил, что лидер Узбекистана за последние 9 лет коренным образом обновил страну. Первым ярким проявлением проводимых преобразований стала либерализация валютного курса. В средне- и долгосрочной перспективе его продуманность дала очевидные результаты — экономика стала устойчиво расти, объемы инвестиций увеличились, число глобальных инвесторов возросло, как и поток приезжающих в страну гостей и туристов.Председатель Совета старейшин ОТГ от имени тюркского мира, выразил благодарность за идеи и инициативы, которые выдвигает президент Узбекистана.Он также добавил, что в рамках Организации тюркских государств республика демонстрирует самые высокие темпы роста численности населения. Человеческий капитал является самым ценным богатством: материальные ресурсы могут со временем исчерпаться, тогда как потенциал людей остается неисчерпаемым.
© Министерство сельского хозяйстваФлаги Узбекистана и Турции
Флаги Узбекистана и Турции
© Министерство сельского хозяйства
Подписаться
Бинали Йылдырым часто посещает республику с 2017 года. Каждый такой визит дает возможность воочию наблюдать происходящие в стране изменения.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан обладает огромным потенциалом и будет успешно развиваться дальше, уверен Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым. Об этом сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым
© ИА "Дунё"
Он поздравил узбекский народ и руководство республики с Новым, 2026 годом.
"В новом году хочу пожелать президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также всему братскому узбекскому народу мира, спокойствия, благополучия и процветания. Передаю вам привет и глубокое уважение от 85 миллионов ваших братьев из Турции”, — сказал он.
Бинали Йылдырым отметил, что лидер Узбекистана за последние 9 лет коренным образом обновил страну. Первым ярким проявлением проводимых преобразований стала либерализация валютного курса. В средне- и долгосрочной перспективе его продуманность дала очевидные результаты — экономика стала устойчиво расти, объемы инвестиций увеличились, число глобальных инвесторов возросло, как и поток приезжающих в страну гостей и туристов.
“Лично я с 2017 года часто бываю в Узбекистане. Каждый мой визит дает возможность воочию наблюдать происходящие в стране изменения. Ежегодный объем иностранных инвестиций увеличился до десятков миллиардов, что означает создание большего числа рабочих мест, приток современных технологий в экономику и, как следствие, устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения. Потенциал Узбекистана чрезвычайно высок. Я уверен, что и в последующие годы, благодаря последовательному продолжению реформ, страна будет и дальше успешно реализовывать эти возможности”, — подчеркнул он.
Председатель Совета старейшин ОТГ от имени тюркского мира, выразил благодарность за идеи и инициативы, которые выдвигает президент Узбекистана.
Он также добавил, что в рамках Организации тюркских государств республика демонстрирует самые высокие темпы роста численности населения. Человеческий капитал является самым ценным богатством: материальные ресурсы могут со временем исчерпаться, тогда как потенциал людей остается неисчерпаемым.
“В этом контексте отчетливо прослеживается вклад Узбекистана в развитие тюркского мира. Пока Узбекистан остается неотъемлемой частью тюркского пространства, общее движение к будущему будет уверенным и поступательным”, — резюмировал Бинали Йылдырым.
0